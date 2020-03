A algunos 'les vale' la cuarenta: en redes reportan paseantes en Progreso y Kanasín

MÉRIDA, Yuc.- A pesar de las fuertes medidas de protección que han implementados diversas autoridades en municipios para evitar el contagio por coronavirus Covid-19, hay personas que no las respetan y por ejemplo en Progreso es posible ver a bañistas que no acatan el llamado a no acudir a la playa “pues no son vacaciones”.

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, ha establecido fuertes medidas de restricción para que las personas no acudan al puerto en estos días, y señala que “no son vacaciones”, por lo que pide a población en general que evite dirigirse a la costa en plan de descanso pues hay que acatar las medidas de protección por la presencia de Covid-19.

Por lo anterior decretó una ley seca temporal en el municipio, estableció retenes y rondines policiacos, mandó cerrar las marinas turísticas, e incluso drones “patrullan” la playa para invitar a los bañistas a retirarse.

En Kanasín sucede algo similar, pues un participante del grupo de Facebook Que todo Kanasín se entere señala que a pesar de la presencia de coronavirus en la entidad, el mercado del sitio está abarrotado y las calles lucen llenas, lo que dice “le aterró” puesto que el contagio es latente en estos momentos en el que el virus se expande por Yucatán.

El usuario también compartió imágenes de esa situación, en las que se puede ver a la gente conviviendo en masa como si el coronavirus no estuviera presente en el Estado.

Hay que recordar que en Yucatán ya son 39 las personas portadoras del virus y cada día se suman más a la cifra, por lo que aún se está a tiempo de evitar una pandemia de mayores dimensiones si las personas respetan las medidas de restricción.