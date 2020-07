AMLO anuncia ampliación de camas en Yucatán ante rebrote de Covid-19

IRAPUATO, Guanajuato.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Yucatán sufrió un rebrote de Covid-19 cuando iba todo bien.

Durante su habitual conferencia matutina, ahora desde Irapuato, Guanajuato, López Obrador anunció que habrá una ampliación de camas en Yucatán, además de un mejoramiento en las instalaciones, tareas que estarán a cargo del Zoe Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, el Mandatario aseguró que no solo depende de la autoridad sino también de los ciudadanos el cuidar que no suceda este tipo de contagios en lugares donde había menor incidencia y no resurja la pandemia.

De los 32 estados del país, solo en nueve existe un incremento en porcentaje de infectados, en los otros 23 restantes la pandemia va a la baja.

“No perdamos la esperanza, no nos pueden quitar la esperanza, todo es un mal sueño es una pesadilla”, comentó.