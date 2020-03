Tienditas 'no sufren' las compras de pánico por contingencia sanitaria

MÉRIDA, Yucatán.- A diferencia de los supermercados las tienditas o pequeños comercios registran ventas normales en sus productos en la contingencia por el Covid-19 pero también refuerzan las medidas de higiene como el colocar gel antibacterial y el constante lavado de manos de las personas que despachan, explicó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Mérida (Canacope), Landy Pech Pérez.

Explicó que como toda la sociedad están tomando las medidas de prevención necesarias por lo que al agotarse el gel, algunos están colocando un poco de agua de cloro, jabón y papel desechable para que sus clientes se laven las manos antes de entrar a comprar.

Pero también a los socios se les ha explicado que una de las mayores medidas para evitar el contagio del coronavirus es el la vado de las manos, por lo que “aunque suene exagerado” cada vez que tienen contacto con el dinero y el producto que entregan lo hacen.

“Las tienditas tienen que evitar cualquier tipo de contagio, ya que muchos no pueden cerrar debido a que es el sustento diario para poder vivir, por lo que a los agremiados les insistimos que las acciones de higiene es para protegerlos pero no solo a ellos si no a toda la sociedad”.

Dijo que las tiendas no han tenido desabasto porque tienen un proveedor o han realizado sus compras muchos días antes de que las autoridades anunciaran la suspensión de las actividades en todos los sectores principalmente en las actividades deportivas, culturales y artísticas.

“Algunos dueños no tienen para invertir pero lo poco que tienen es lo que venderán durante estos días, creemos que es lo suficiente para abastecer a las personas que vayan a comprar; es una realidad que algunos súper son los que sufrieron desabasto, nosotros en general podemos decir que estamos vendiendo cantidades normales”, señaló.

“No pensamos reducir horarios, porque creemos que implementar las medidas de seguridad es suficiente; sin embargo, si se llegará a presentar la necesidad de cerrar las tiendas porque no sabemos qué va pasar mañana, tendríamos que reunirnos con los consejeros para que determinen como manejar dicha situación, siempre y cuándo lo llegara a solicitar alguna autoridad”, precisó.

Dijo que no duda que la situación sea diferente para las personas de la tercera edad que administran algunas tienditas pues son ellos las personas más vulnerables en este momento y las que no deben de tener contacto con las personas.