Cosechas tan sólo lo que siembras

Arranca la temporada de huracanes y ante cualquier amenaza nos embarga la zozobra, temor e incertidumbre, tachamos a la naturaleza de ser implacable. Ante potenciales escenarios me pregunto, ¿quién le teme a quién? Para entender mi cuestionamiento les comento que recientemente cierta mañana caminando muy temprano en las tranquilas orillas del puerto de Celestún, me maravillaba del equilibrio omnipresente que guarda la naturaleza. El mar, las dunas con su exquisita y peculiar flora, aves y peces, cada uno en su cada cual, transcurriendo afanosos y con singular respeto, luchando por mantener el estatus quo.

¿Pero qué sucede cuando la mano del hombre interviene en aras del progreso y modernidad, sin respeto a la perfecta creación, para la sana y beneficiosa convivencia? Quitamos arena de aquí, algunos manglares de allá, sin pensar que cada cosa está en el sitio perfecto para evitar que seamos víctimas de los imprevistos naturales. ¡Pero quién les hace caso, cuando Don dinero y corrupción son los que deciden! Afortunadamente, aún podemos ver delfines, flamencos, pájaros de variadas especies migrando, manglares rojos, negros y espacios protegidos para el crecimiento de corales.

Por eso me pregunto quién le teme a quién, e ipso facto respondo: verdaderamente la naturaleza nos teme a nosotros, el principal depredador de ese hábitat divino. No faltará el villamelón, que al tener la papa caliente, culpa con dedo flamígero a “Dios”, de cualquier circunstancia que con justificada razón se le revierte. Aquí y acullá veremos terremotos, huracanes o tsunamis, por tan solo citar. El ser humano es el incuestionable destructor, a pesar de existir como la criatura más avanzada y consciente de sus actos. La mutación en caricatura, cual “monstruo de Tasmania”, lo convierte en su mayor enemigo; ya decía David Hume.

Ahora bien, si este escenario lo llevamos al terreno de la salud, te pregunto, ¿acaso no es el cuerpo humano una máquina perfecta que mantiene un sano equilibrio con su entorno? ¿Acaso no con la falta de cuidados, alimentos chatarra, tabaco, alcohol, drogas, magro ejercicio, amén de excesos, te conviertes en culpable de malograr tus órganos, que amenaza de forma insana tu integridad, corrompiendo de forma desequilibrada, la armoniosa convivencia que te protege contra las enfermedades?

Más de uno me dirá que hemos avanzado en el número de años, y esta aseveración es cierta, pero no como resultado de un mejor cuidado por parte de nosotros, sino como un triunfo del avance tecnológico y de la ciencia médica. Por ello insistimos tanto en la prevención. Como colofón a mi columna concluyo: que tal y cómo lo hice al hablar de la naturaleza implacable, no le tengas miedo a sufrir cualquier dolencia, tenle miedo a lo que tú dejas de hacer a favor de él, la enfermedad es el pago a tu descuido. El sano equilibrio entre el hombre y la naturaleza es el secreto.