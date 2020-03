Covid-19 ataca el sistema inmunológico de manera similar que el VIH o Ébola

MÉRIDA.- “El Covid-19 no es una gripa normal, nos puede afectar seriamente. En Italia hubo más de 400 muertes en 24 horas. Este virus llegó para quedarse (...) Por eso es importante seguir las recomendaciones y no salir de casa, cuidar a adultos mayores sobre todo”, advirtió el especialista en Salud Pública, David Canché Durán.

El médico explicó que el virus, según los estudios más recientes publicados a nivel internacional, ataca el sistema inmunológico, causando reacción inflamatoria que debilita las células casi a la par de enfermedades como VIH o Ébola.

“La enfermedad causa una neumonía intersticial (que afecta el tejido pulmonar), miocarditis (Inflamación de la capa media de la pared del corazón); daño renal, falla hepática y sepsis generalizada, que puede llevar al paciente a la muerte. Se ha dicho que cerca del 15 por ciento de los que enfermen por coronavirus Covid-19 requerirán ventilación mecánica. El problema es que en Yucatán solo hay menos de 200 ventiladores en los hospitales tanto públicos como privados”, aseveró el galeno.

Agregó que se estima que de los dos millones de yucatecos, hasta el dos por ciento tendría manifestaciones graves de la enfermedad, es decir unas 44 mil personas pueden llegar al estado grave en algún momento, por lo tanto no habrá suficientes equipos para atender a estas personas.

“Por eso les recomendamos no salir y seguir las indicaciones ya anunciadas porque han funcionado en otros países. Ya en Ciudad de México hubo el primer muerto por Covid-19. Si llegáramos al punto de que se multipliquen los casos, en algún punto el médico al frente de la terapia intensiva tendría que decidir quién sí y quien no recibirá apoyo para ventilación, como ha sucedido en Italia y España”, advirtió.

“El Covid-19 tiene un vector de contagio entre 1.5 y 2.5, es decir, tres veces superior a la gripe. Lo cual implica que su propagación es geométrica: 1-2-4-8-16-32-64-128-256, etcétera. Lo peor es que, a diferencia de la gripe y del SARS, que fue la última epidemia por coronavirus de 2003, éste se contagia también durante las dos semanas de incubación, antes de tener incluso síntomas”, indicó.

Medidas a retomar

El especialista en Salud Pública hizo referencia a la situación en Estados Unidos, con respecto a las medidas que se están implementando en ese país ante la contingencia.

“Un país como Estados Unidos que tiene un sistema de salud muy bueno, está tomando muchas medidas y van a otorgar cerca de mil dólares por ciudadano para sobrellevar la contingencia. Nosotros no tenemos algo así, por lo tanto hay que cuidarse para que en la medida de posible, los contagios sean los menos”, expresó.

Canché Durán reiteró el llamado a permanecer en el hogar ante la contingencia por el Covid-19

“La situación es grave. Mucha gente no lo toma en cuenta y está saliendo poniendo en riesgo no solo su salud sino la de los demás. Puede ser que no se sientan mal, pero muchos niños y gente joven son portadores y al final van a acabar por llevar esto a los adultos mayores que pueden terminar con cuadros severos y fallecer. Si no tienen por qué salir, permanezcan en sus hogares y sigan las recomendaciones ya anunciadas”, concluyó.