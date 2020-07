'Palomean' crédito para Mérida, Progreso y Umán

MÉRIDA, Yucatán.- Sin discusiones entre los diputados y con modificaciones a la propuesta original, la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado aprobó ayer el dictamen para autorizar al Ayuntamiento de Mérida contratar un crédito por 400 millones de pesos.

El empréstito, a pagar en un plazo de hasta 15 años, servirá para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus y los daños de la tormenta tropical “Cristóbal”.

Asimismo, legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y una diputada del PRI en la citada comisión avalaron que los ayuntamientos de Progreso y Umán contraten créditos por 36 millones 750 mil pesos, y por 10 millones de pesos, respectivamente.

Con dicho procedimiento la sesión concluyó ayer tras haberla iniciado hace más de un mes, en la que se fueron a diversos recesos ante discusiones de los diputados por la falta de acuerdos.

En la sesión, el presidente de la citada comisión, Víctor Sánchez Roca, dijo que el Ayuntamiento de Mérida solicitó la modificación del catálogo de obras que había presentado antes de que se registrara la tormenta tropical “Cristóbal”, por lo que determinó invertir recursos en el distribuidor vial de la Glorieta de la Paz, construcción de fosas en el cementerio Xoclán, en la abatización y fumigación, construcción de 15 aljibes, así como iluminación en el corredor turístico de la calle 47 de Santa Ana.

El punto, que no fue discutido por los diputados, fue aprobado por mayoría de los legisladores del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama y Víctor Sánchez; del PRI, Mirthea Arjona Martín, y de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea. Votaron en contra: de Morena, Leticia Euán Mis, y del PRI, Janice Escobedo Salazar y Marcos Rodríguez Ruz. No asistieron a la sesión de ayer los priistas Warnell May Escobar y Lila Rosa Frías Castillo.

La comisión también aprobó las solicitudes de empréstito de los ayuntamientos de Progreso por 36 millones 750 mil pesos y de Umán por 10 millones de pesos.

Iniciativa del Ejecutivo

En el punto de asuntos generales, la coordinadora de los diputados del PAN, Rosa Adriana Díaz, dijo que la diputación permanente no había turnado la iniciativa enviada por el Ejecutivo sobre el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida; sin embargo, su compañero de partido y presidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Sánchez, respondió que la propuesta fue turnada en tiempo y forma a la citada instancia desde el pasado miércoles.

La diputada Milagros Romero Bastarrachea declaró que en el pleno se someterán a votación los créditos para analizarlos a conciencia.