Patricia Itzá/MÉRIDA

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Armando Valencia Castillo, afirmó que la revisión de créditos que anunció el Gobierno federal no tendrá efecto alguno en el sector.

“Por el momento estamos enfocados en realizar estrategias para vender las casas ‘sobrantes’ debido a la suspensión del subsidio de Conavi”, precisó.

Explicó que esa medida no es algo que “lesione” a los desarrolladores debido a que no otorgan créditos “porque nosotros vendemos las casas a los institutos como Infonavit, Fovisste o la banca comercial”.

“Cuando el desarrollador vende una vivienda, la persona adquiere una deuda con los citados organismos, por lo que vemos positivo que se haga una revisión porque no vemos justo que los trabajadores que han finalizado su pago continúen haciéndolo”, precisó.

Cabe recordar que Yucatán estará entre los primeros estados del país en ser beneficiados con el nuevo programa de reestructuración de créditos hipotecarios, el cual implementará el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Se estima que serán atendidas al menos 7 mil 500 personas que han pagado de manera puntual.

“La idea es que los créditos se pasen a pesos y a tasa fija en vez de la modalidad de salarios mínimos”, precisó Valencia Castillo.

En otros temas, el empresario habló de las estrategias que planean a nivel nacional para vender las casas que están “estancadas” y que será difícil vender porque se suspendió el subsidio que otorgaba la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Dijo que existen mil 500 casas construidas, pero por este cambio no se han sido vendidas, además de que se afecta a los que tienen derecho a un crédito y también al ámbito del empleo, pues se dejarán de crear nuevos trabajos por la cancelación del citado subsidio.

Agregó que ya no se construirá 3 mil 500 viviendas, por lo que no sólo los desarrolladores se verán afectados, también, los que generan los materiales, “pero de manera directa los albañiles, porque no habrá contrataciones”.