Aumentan la cremación de cuerpos durante junio en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- La demanda de servicios funerarios ha tenido un leve incremento en las últimas semanas de junio, con un promedio de atención de alrededor de 15 servicios por jornada, entre fallecimientos por Covid y neumonía, reveló la Asociación de Funerarias de Yucatán.

El presidente de esta organización, Alejandro Espadas Villajuana, indicó que si bien es cierto que el aumento en la demanda es notorio, están lejos de lo alcanzado en julio y agosto del año pasado, considerados hasta ahora como los meses más críticos en cuanto a decesos a causa de la pandemia.

“La demanda está creciendo a causa del Covid; lo que pasa a veces es que el paciente, al tener una dolencia larga de esta enfermedad, al momento de hacerle la muestra de sangre ya no tiene el virus activo y, entonces, si llega a fallecer, se clasifica como muerte por neumonía, es decir, que el virus dejó sus secuelas”, explicó.

En entrevista para Novedades Yucatán, refirió que las defunciones por la pandemia también van en aumento desde mediados de este mes, pues se atienden en promedio 15 por Covid o neumonía en todo el Estado.

Muertes no entran a estadísticas oficiales

Compartió que en algunas comunidades pequeñas las funerarias han reportado que se han disparado las defunciones, en particular de personas que no alcanzaron a llegar al hospital o que fallecen en sus viviendas, muchos de los cuales son considerados como decesos por neumonía, por lo que ya no entran en las estadísticas oficiales.

A pesar de ello, aclaró que la mayoría de las 72 empresas funerarias que operan en la entidad cuentan con la capacidad suficiente para atender la pandemia, pues el peor “momento” de la enfermedad se presentó en los meses de julio y agosto del 2020, en cuanto a decesos.

“No hemos tenido ningún problema hasta ahora, no hemos llegado a las cifras que tuvimos en los meses de julio y agosto del año pasado, pero desgraciadamente los contagios sí están para considerarse, por eso hay que hacer conciencia para cuidarnos y no enfermarnos, el uso del cubrebocas es esencial”, apuntó.

Espadas Villajuana consideró que un encierro tan largo ha sido bastante cansado para los jóvenes y a estas alturas ya no se podría detener el proceso de reactivación económica, pero la clave está en cuidarse unos a otros y evitar que se presenten defunciones por esta enfermedad en las familias.

Agregó que en Mérida la mayoría de las familias de personas que fallecen por coronavirus optan por la cremación, mientras que en el interior del Estado se opta más por el entierro, pero en los municipios que sí lo tienen autorizado.

TE PUEDE INTERESAR:

Inicia la semana con 224 nuevos casos y 14 muertos por Covid en Yucatán

Coronavirus dejó de matar a tantos yucatecos: funerarias reportan 'descanso'

Solo mil 343 yucatecos han recibido el 'Apoyo para Deudos Covid-19'