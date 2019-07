Madres de familia solicitan más apoyo para el CRIT

Novedades Yucatán/MÉRIDA

Madres de familia acompañadas de sus hijos, se manifestaron de nuevo frente al Palacio de Gobierno para solicitarle al gobernador Mauricio Vila Dosal, que brinde mayores apoyos al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Yucatán, a fin de que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad continúen con sus terapias.

Hace unos días, la directora de la institución, Dolores Sánchez Escalante informó que debido a la falta de recursos económicos que se registró este año, se reestructurará el modelo de atención que se brindaba hasta el pasado mes de junio.

A pesar de ello, el CRIT no dejará de brindar atención de calidad y terapias de rehabilitación a los 918 pacientes que acuden de manera periódica, algunos desde hace 10 años, tiempo en el que se construyó el centro en el Estado.

Al respecto, la señora Alba Ek Ek, quien tiene un hijo de 11 años que sufre de mielomeningocele, una enfermedad que le afecta la columna vertebral, ocasionándole hidrocefalia e impedimento al caminar, expresó que con el recorte de personal que tendrá el CRIT será imposible seguir brindando atención de calidad.

Recalcó que una de las áreas que desaparece es la del transporte que los llevaba del Centro de la ciudad al norponiente, donde se ubica el CRIT, por ello piden al Gobernador que al menos les proporcione un camión para su traslado seguro debido a que en las unidades convencionales es imposible.

“Teníamos un camión del centro al CRIT y viceversa, pero ahora ya no habrá eso y a las familias se nos dificultará muchísimo porque está en el norponiente y las de más bajos recursos están en el sur y oriente; los transportes urbanos no nos suben, pedimos que otorguen más apoyo para tener más terapeutas, ya no lo pedimos como CRIT sino como padres”, aclaró.