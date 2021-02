He observado que los días en que amanezco con el sol, incluso antes de que la alarma detone su sonido, tienen un toque diferente. Quizá porque me permito avanzar con calma, acompañada de la quietud con la que me gusta disfrutar de los días, y es que no siempre es posible. Desde niña he escuchado las expresiones que dicen: “no hay tormenta que dure mil años”, o, “al final siempre sale el sol”.

Somos aprendices de la vida, no hay un manual que nos indique cómo viajar en la tierra, no existe la instrucción correcta, no hay certezas. Después de unos días desafiantes, me he detenido un momento simplemente para descansar, llorar y pensar. No siempre obtengo respuestas a mis dudas, sólo acepto lo que llega a mí, me detengo en medio de esa incomodidad y le pregunto: ¿qué deseas enseñarme? ¿Qué requiero ver que aún no he visto? Soy una aprendiz, hago lo mejor que puedo.

Justo por ese dolor me dejo llevar, si tengo que llorar lloro, si tengo que mirarme al espejo para decirme mis verdades me paro enfrente de él y lo hago, sin excusas, sin mentiras, con total honestidad. Es ese dolor el que nos transforma, me permito ser atravesada por él, le abro la puerta y le hago espacio para escuchar lo que me tiene que decir. Siempre huimos del dolor porque es incómodo, yo he vivido evitándolo muchos años, hasta que entendí que tenía una función en mi vida y que tenía mucho por comunicarme.

¿Por qué le tenemos miedo al dolor? Si eso es lo que realmente nos aclara el camino. Nos inquieta sentirnos rotos o rotas por dentro, nos conmueve la incertidumbre y lo desconocido, el no tener certezas. Pero es precisamente atravesando el dolor cuando encontramos las respuestas, adentrarnos en el caos, descubrir partes de nosotros que aún no reconocemos, darnos permiso de rompernos para levantarnos nuevamente y no ir cargando toda una vida como si fuéramos expertos. ¿Y si reconociéramos que muchas veces no podemos solos o solas? ¿Y si pidiéramos ayuda cuando hemos perdido la fuerza o la esperanza?

Confiar en los días grises cuando nada indica que las cosas cambiarán suele ser muy complicado; quizás, cuando menos lo esperamos, el sol empieza a asomarse al igual que el sentimiento de paz y tranquilidad que tanto deseamos. El universo sabe de tiempos, termina la tormenta justo cuando tiene que terminar, ni antes ni después, el conoce nuestros temores más internos, nuestras resistencias, nuestro nivel de paciencia y conoce cuando ya no podemos dar más, a veces somos presionados tanto, tanto, tanto… que es cuando el sol empieza a asomarse.

Escribo estas líneas porque considero que compartimos mucho más que aquello que nos diferencia. Nos unen nuestras historias, porque estoy segura de que en algún punto se encuentran y porque los sentimientos son universales, no nos vamos de aquí sin sentir dolor y qué mejor que compartirlo.

