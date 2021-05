Hace una semana, en sábado nublado, amanecimos con la muy triste noticia de la muerte de nuestro jefe. En mayo se fue con las flores del recuerdo de mi infancia cuando iba de blanco a presentar flores a la iglesia de San Juan, el mes de la madre y del maestro; se fue cuando vino la lluvia. No desconocíamos el delicado estado de salud de don Martiniano, sin embargo, todos en un rincón del corazón alojábamos una minucia de esperanza de que sus deseos de vivir y su fortaleza, nos lo devolviera sano y salvo, pero no sucedió así, dejando en todos sus colaboradores de El poder de la pluma, un vacío por ese maestro y amigo con el que ya no podremos nunca más compartir la voz y la palabra.

Lo llamo “don” no solo por el significado del vocablo, sino por el don que tenía como líder. Fueron pocos los meses que estuve bajo su directriz en el equipo de opinión de Novedades Yucatán, tiempo que lo conocí a través de las expresiones de sus colaboradores hacia su persona, ya que tuvo a bien incluirme en un grupo de Whatsapp en donde confluimos más de media centena de columnistas, analistas, ensayistas, editorialistas, escritores, con diversas formaciones, generaciones e intereses, pero que con su afabilidad encauzaba hacia un mismo objetivo. Conformar un grupo sólido es resultado de un trabajo bien realizado por muchos años.

La cohesión grupal continúa en tu memoria; puedes estar tranquilo, “profesor”.

Es verdad que como dice nuestro cantautor recién fallecido, Sergio Esquivel: “Nadie se va del todo siempre y de algún modo nos queda un poco de su amor”, en el caso de Martiniano dejó más que eso, lega una escuela en el quehacer periodístico del estado. Su generosidad abrió espacio a quienes dudaban comprometerse con una columna periódica. Animó, alentó, sugirió y corrigió cuando fue necesario; maestro y amigo que me dio la oportunidad de ser parte de su selecto grupo y con quien me hubiera gustado compartir no solo las letras, sino la mesa como acostumbraba antes de la pandemia, en esos desayunos donde, me contaba, se tendían puentes de amistad. No se irá del todo y nos ha dejado “algún trocito de alegría, de su nostalgia, de aquella luz que había en su mirar y la verdad que había en sus palabras”.

Cuando un amigo y profesor se va nos recuerda la frágil efimeridad, la necesidad de dejar huellas profundas donde pisamos, impregnar nuestra esencia en las acciones cotidianas para fijar memorias en los corazones de quienes compartimos tiempo y espacio en la inmensidad del infinito. Una parte se va, pero muchos fragmentos quedan, los de Martiniano ya son parte de los que conformamos: El poder de la pluma.