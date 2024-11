¿Cuánto ahorran los yucatecos?

Con las promociones y gastos que se aproximan por las fiestas de Navidad y fin de año, el equipo de Novedades Yucatán salió a las calles a preguntar sobre la cultura del ahorro.

Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, en México únicamente el 15% de la población ahorra de manera formal, mientras que el 32.4% lo hace en la informalidad y el 23.5% ni siquiera ahorra.

En el caso de los yucatecos, en su mayoría prevalece una percepción negativa de las prácticas bancarias o de explotación de intereses.

“Yo ahorro lo que puedo. No gano mucho, pero lo que tengo se lo doy a mi esposa y ella lo guarda. Al mes calculo que debo ahorrar unos 500 pesos. Para este diciembre estamos pensando comprar una televisión, por lo que necesitamos ganar más para meterle al cochinito”, aseguró Alejandro Poot Martínez, de 54 años de edad y albañil de oficio.

Entre los intereses principales de quienes suelen administrarse con anticipación, reconocen el deseo de adquirir bienes inmuebles o automóviles, sin embargo, no descartan que ese tipo de recurso económico sirva para los casos de “emergencia”.

“Hace unos meses, mi mamá sufrió un accidente y tuvimos que internarla en una clínica particular. Yo no tenía ahorro, pero mi pareja aportó el gasto. Él tiene la costumbre de guardar algunos pesos de su salario”, comentó María Fernanda Dzul Ramos, tras narrar un episodio que le hizo reflexionar sobre las finanzas personales.

Algunos organismos como el Fonacot aportan al flujo del dinero en las familias, pero para muchos son medidas paliativas, ya que en condiciones poco responsables no sólo no curan la situación sino que la agrava.

“Tuve una deuda con el Fonacot. Me dieron 50 mil pesos para la fiesta de quince años de mi nieta. Estuve pagando mucho tiempo, y aunque no es mucho el interés, sí termina afectando. Aún no inicio, pero llevo varias semanas analizando comenzar a ahorrar. Ya viene diciembre y así como está la situación no sabemos cómo vamos a llegar”, agregó Felipe Ortíz, un hombre de 60 años que se dedica a la venta de muebles de manera particular.

Desconfianza

El Inegi dio a conocer durante el año 2021, que la problemática del ahorro informal incrementa durante los últimos tiempos.

Al resguardar dinero fuera del sistema financiero, más allá de su pragmatismo, genera consecuencias como: falta de seguridad y riesgo de pérdidas, por inflación, la ausencia de rendimientos, no tener acceso a productos financieros como créditos, así como la falta de control y planificación.

Al comentar estas características de la dinámica de ahorro en México, Alicia Contreras, estudiante de mercadotecnia, mencionó que “Otra manera de ahorrar es invertir en Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES), porque brindan la oportunidad, a través de una inversión pasiva, generar intereses que nos reditúen a largo plazo”.

La pregunta que nos deja este sondeo es ¿por qué nos cuesta tanto comenzar a ahorrar?