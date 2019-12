No dilapides el dinero "extra" esta Navidad, exhorta Profeco

Candelario Robles/MÉRIDA

En esta temporada de ventas de fin de año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a los prestadores de servicios a no utilizar la publicidad engañosa para atraer clientes, así como a respetar los descuentos y promociones que promoverán por la época. El pago del aguinaldo, venció este viernes.

Además, invitó a los consumidores a que en esta temporada cuiden su dinero y no realicen compras de “corazonadas”, sino adquisiciones analizadas.

La encargada de despacho de la Profeco, Sisely Burgos Cano, exhortó a los comerciantes a brindar información veraz al consumidor y no ocultarla, así como cumplir con las promociones anunciadas.

“Que no estén ofertando productos que ya no tienen en bodega, y si lo hacen que pongan en sus cartelones que quedan únicamente uno, dos, tres o cuatro productos; eso la Profeco no lo limita simplemente lo que exigimos es que sean claros en la oferta que presentan”, detalló.

La funcionaria exhortó a los consumidores a ser responsables en sus compras, y a hacer uso de las herramientas informativas para conocer los precios que han tenido a lo largo del año los productos que se están ofertando.

“Se les pide que utilicen la información. En septiembre pasado iniciamos un monitoreo de los productos más demandados en esta temporada. Esta información está plasmada en la plataforma de la Profeco, en el apartado de quién es quién en los precios”, explicó.

La delegación federal recomendó aprovechar el aguinaldo con compras inteligentes, evitar derrocharlo en compras apresuradas y que se utilice para saldar deudas.

La primera recomendación es elaborar un presupuesto, ya que es importante contar con un plan donde se especifique en qué o para qué se dispondrá, así como los gastos generados durante la temporada navideña, a fin de tener la claridad de la capacidad de pago y establecer límites.

El organismo federal señaló que el aguinaldo puede servir para saldar deudas, ahorrar y guardar una parte en una cuenta bancaria, lo que permitirá afrontar gastos inesperados o cumplir con algún propósito, como viajar o adquirir algún bien.

La Profeco llamó a evitar compras compulsivas y hacer un consumo solidario al adquirir productos locales, pues son más baratos y sobre todo, se fortalece a la economía yucateca.

Deudas

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una serie de recomendaciones para acabar con las deudas.

Aseveró que hay que hacer una lista de todas las deudas, ordenarlas de mayor a menor, de acuerdo con el monto y la tasa de interés, pagar la deuda mayor, con abonos superiores al pago mínimo, con el resto de los adeudos, se recomienda pagar solo el mínimo.

También, invitó a liquidar antes de usar de nuevo el crédito; si su capacidad de pago está superada, se aconseja hablar con los ejecutivos del banco para consolidar la deuda en una cuenta, a fin de tener mayor claridad en cuanto al Costo Anual Total y las condiciones.

Otra opción es reestructurar la deuda para disminuir el monto o eliminar los intereses.