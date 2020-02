En lo personal he tenido miles de oportunidades de sentirme culpable, desde no haber estudiado para un examen cuando joven, pasando por no haber sido lo suficientemente discreto con una confidencia que se me hubiera hecho; la vida me ha dadosobradas razones para sentir los efectos de la culpabilidad en casi cualquier ámbito, ya sea en las relaciones de pareja o los momentos en los que como padre sentí que no llegué a cumplir con mis propias expectativas.

Todos los seres humanos nos hemos visto en algún momento de la vida cara a cara con el sentimiento de ser culpables de una o varias cosas y la verdad es que probablemente en varias de esas ocasiones tengamos razón; el sentimiento puede llegar a ser devastador y no pocas veces puede dar pie a una incertidumbre tal que dañe el desarrollo de nuestra vida. Aunque, con sus excepciones, el ser humano tiende a ser mucho más inflexible con el error propio, es relativamente común que quienes están a nuestro alrededor den una menor importancia a nuestros errores que la que nosotros mismos les damos.

Séneca y San Agustín desde hace siglos aseguraban que “errar es humano” y, por lo tanto, si bien los errores no deben ser justificados, si han de ser comprendidos como parte de nuestra naturaleza imperfecta y hemos de trabajar en repararlos y superarlos. En lo personal recuerdo la insistencia de un sacerdote, quien me aseguraba que como no se podía saber con certeza todo lo que sucedía en el alma de una persona, esa era razón suficiente para ser comprensivo con sus acciones, sin embargo teníamos un alto grado de conocimiento acerca de nuestras motivaciones, entonces habríamos de ser inflexibles con nosotros y todo lo comprensivos posibles con los que nos rodean.

El problema es que la inflexibilidad con nosotros mismos puede generar un alto grado de culpabilidad que en nada va a beneficiar a nuestra vida; la culpa enturbiará nuestra convivencia actual con fantasmas del pasado y nos impedirá alcanzar la felicidad; la culpa es el dolor de un pasado encajonado que atenta contra la esperanza del futuro.

Y he aquí que llegamos a uno de los antídotos perfectos contra la culpa: la esperanza, esa esperanza que nos impulsa serenamente a vivir nuestra vida sabiendo que lo que ha de venir para nosotros será para nuestro bien.

Aceptemos el sentimiento de culpabilidad como algo normal en nuestras vidas, pero no permitamos que haga su nido en nuestro día a día, que esa culpa sea solo el trampolín desde el cual impulsarnos a purificar nuestra vida diaria y no el grillete que aprisione nuestros días con dolor; una vida que se intenta construir sobre la culpabilidad no es vida. Que el cimiento verdadero y vivo que nos lleve a la plena realización de nuestro espíritu sea la esperanza.