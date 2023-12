MÉRIDA, Yuc.- Se acercan las vacaciones decembrinas para los alumnos de educación básica y si buscas algunas actividades para que tus hijos realicen en este periodo, te interesa saber que en el Centro Familiar de Apoyo a la Salud Mental “Almanova”, ubicado en Residencial Pensiones, se realizará un Curso de Invierno para los pequeños.

En el curso habrá actividades como Circuitos Lúdicos, Manualidades Navideñas, Ludocinema, Arte, Show de Talentos, entre otras.

Los cursos son para niños de 5 a 7 años y de 8 a 13 años, por lo que estarán divididos en horarios. El horario del Grupo 1 (5 a 7 años) es de 8:30 am a 11:00 am. Mientras el Grupo 2 (8 a 13 años) es de 11:30 am a 2:00 pm.

Hay dos fechas en las que se impartirá este curso: del lunes 18 al viernes 22 de diciembre; y del martes 26 al viernes 29 de diciembre.

El curso es de cupo limitado y para inscribir a tus hijos debes acudir al centro “Almanova”, ubicado en la calle 5D sin número entre 58 y 21 diagonal de Residencial Pensiones V etapa. El horario de tensión es de 11:00 a 6:00 pm.