Novedades Yucatán/MÉRIDA

Los tres custodios detenidos del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) (quienes responden a las iniciales Yuliana V. C. F., José Y. C. C. y Robert S. D. A.) fueron imputados por los delitos de violencia familiar equiparada y violación equiparada agravada en contra de cuatro menores internados en este lugar.

Los tres vigilantes fueron imputados en audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control en el Centro de Justicia Oral de esta capital, donde se determinó que permanezcan bajo prisión preventiva.

Tras la investigación realizada, la Fiscalía General del Estado consignó la carpeta correspondiente bajo la causa penal 99/2019, en contra de los tres acusados, quienes deberán afrontar la audiencia de vinculación a proceso, programada para el próximo sábado.

El boletín de la FGE señala que los vigilantes se encuentran en prisión preventiva desde hace varios días por la causa penal de delitos contra la salud, tema por el que fueron vinculados, luego de la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control.

Sobre este tema se encontraron los elementos suficientes para declararlos bajo prisión preventiva durante todo lo que dura el proceso, para el cual el Juez otorgó el plazo de un mes para el cierre de la investigación.

Por lo que toca a los dos nuevos delitos que se les imputan, la Fiscalía General del Estado aportó los datos de prueba que los involucran en los nuevos hechos, por lo que fueron puestos a disposición del juez correspondiente.