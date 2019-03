Custodios del Caimede acusados de abuso se presentarán ante el juez el lunes

Novedades Yucatán/Mérida

Será hasta el próximo lunes cuando se defina y se enfrenten ante un juez de control los custodios del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), Yuliana V. C. F., José Y. C. C. y Robert S. D. A., para que respondan por el delito de violación en contra de cuatro menores internados en ese lugar.

En audiencia, que presidió el juez de control Luis Armando Mendoza Casanova, para vincularlos a proceso por el delito contra la salud, los imputados solicitaron que el defensor público sea cambiado por unos particulares.

Sin embargo, los nuevos abogados desconocían los procedimientos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y la audiencia se suspendió para que de nueva cuenta un defensor de oficio los atienda.

Aun así, se presentaron tres testigos a su favor, que nada pudieron hacer, pues una ventera cayó en contradicciones al no coincidir el horario de lo que supuestamente escuchó con el de los otros.

Los custodios fueron vinculados y se estableció que la medida cautelar en su contra sea la de prisión preventiva. El cierre de investigación complementaria será en dos meses.