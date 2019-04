Famosa bailarina asentada en Yucatán opina que falta impulsar este arte

Novedades Yucatán/MÉRIDA

La coreógrafa y bailarina asentada en Yucatán y quien desde el 2005 colabora con la Escuela Superior de Artes del Estado (ESAY), Tatiana Zugazagoitia, aseveró que aun cuando faltan recursos económicos y los espacios adecuados para la difusión de la danza en México, el país atraviesa por un momento donde esta disciplina tiene mucha vida.

En el marco del Día Internacional de la Danza, que se conmemora el 29 de abril, la hija de la actriz Susana Alexander, refirió que ahora quienes se dedican a esta disciplina, se enfrentan al fenómeno de las redes sociales, donde principalmente los jóvenes invierten su tiempo en otras actividades.

“Eso nos vuelca a espacios alternativos, la gente no va tanto al teatro y entonces nos metemos a espacios alternativos, buscamos que la danza o cualquier quehacer escénico lo pensemos con espacios más reducidos”.

La maestra e intérprete de danza, consideró que es necesario que las instituciones encargadas de la cultura en México, recuperen también las cuestiones independientes, que logren de alguna manera que la sociedad valore el quehacer escénico.

Expresó que es muy importante que se rompa la cuestión de la gratuidad, porque durante mucho tiempo los gobiernos han hecho que los festivales en cualquier parte de la República, sean gratuitos.

“Si bien es cierto hay una parte de la población que hay que darle acceso gratuito, hay otra que no. Sí puede pagar, aunque sea 50 pesos, entonces eso hace que valoremos, pienso en los psicoanalistas que dicen que hay que pagar por la consulta, ya que si no la pagas no la valoras, creo que va un poco con todo, eso sí falta en México”, subrayó.

En México hay buena danza, aseveró, hay muchas propuestas, e incluso en el interior del país, aunque en la Ciudad de México está mucho más abierto.

En México hay buena danza, hay muchas propuestas. (Foto: redes sociales)

Profesionales

“En Yucatán no somos muchas compañías pero si somos muchas personas con trayectoria, con calidad, con propuestas muy diversas”, agregó la bailarina quien tiene formación en la Escuela Vaganova de San Petersburgo.

Al referirse a las escuelas que imparten la danza en México, hizo hincapié en que hay las suficientes y con toda la seriedad que ello implica, para ofrecer estudios de licenciaturas, puso como ejemplos la ESAY, donde hay una Licenciatura en Docencia de la Danza Clásica, la Escuela Profesional de Danza en Mazatlán, Sinaloa “Delfos, Danza Contemporánea” y la Universidad de Veracruz, que tiene una facultad específicamente de danza.

Se refirió al presupuesto que los gobiernos otorgan a las artes escénicas, “en cuestiones presupuestales muchas veces al arte se le ha puesto en último lugar, sería interesante el poder abrir una licenciatura más global en danza, donde se pueda abarcar la danza contemporánea, la creación coreográfica y la docencia, que sea cuestión mucho más global”.

La protagonista, junto a la también bailarina Carmen Correa, en la obra de teatro con danza, “Anna Pavlova e Isadora Duncan: Diálogos”, señaló también a las compañías de la iniciativa privada que ofrecen estudios de la danza, “hay una visión diferente, donde se tiene que enamorar a la persona que ama la danza, que le guste bailar pero pocas son las academias que logran hacer una formación profesional muy fuerte”.

“Se necesitan profesionalizar esas academias para poder hacer el vínculo hacia un estudio serio de la danza, que podría ser a través de la selección de los mejores alumnos, quienes seguramente tienen la vocación de llegar a ser profesionales de esta bella arte, festejemos entonces la danza porque la danza es vida, mientras tengamos cuerpo hay danza”, subrayó.

Tatiana Zugazagoitia cuenta con una formación que incluye danza contemporánea, teatro, trabajo de voz para actores y Técnica Limón impartida por Betty Jones en Hawai, con quien estudió y trabajó durante dos años.

En reconocimiento a su talento y trayectoria ha recibido múltiples apoyos del FONCA, Ayuntamiento de Mérida y PECDA, entre los que destacan Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA (2010-2013) y Pecda a creadores con trayectoria (2009 y 2014).

Desde 2005 colabora con los planes de estudio de la ESAY para la futura licenciatura en ejecutante de Danza Contemporánea.

Desde 2009 dirige el espacio cultural Fuera de Centro, que se encuentra en la colonia Itzimná. (Con información de Notimex)