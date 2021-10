Todavía estamos secándonos de la tremenda mojada que nos dimos hace unos días, mare, que intensa se puso la bendita lluvia, y digo bendita porque sin duda para el campo y muchos sectores es una auténtica bendición.

Empezamos a ver un movimiento bastante intenso en las actividades de la sociedad y en algunos casos se observan contrastes, alguna página, con tal de obtener interacción, publicó un post donde anunciaba la feria Xmatkuil, pero para tristeza de muchos, es publicación falsa. Y así también se anunció que el paseo de animas y el carnaval 2022 se suspende, por la cantidad de gente que se concentra en esos eventos y ante la dificultada de guardar los protocolos de salud, se me hace una buena medida de prevención para poder salir más rápido de lo que estamos viviendo, que ha sido una pesadilla.

Otra pesadilla es la soberbia del político Fernández Noroña, en verdad no puede ser que vivamos ante tal desfachatez, abuso de poder, egolatría y demás adjetivos que podría uno ponerle, ustedes dirán qué dice este huiro, o más bien qué escribe, todo lo anterior es porque hubo un altercado con gente civil que se encontraron al flamante diputado en el aeropuerto de Oaxaca y en el cual, ante el cuestionamiento de por qué el señor no traía puesto el cubrebocas, este grillo respondió de manera agresiva e irrespetuosa a los ciudadanos, así dice que quiere ser Presidente, ni Dios lo quiera.

Estoy de acuerdo que está en su derecho de querer utilizar o no el cubrebocas, pero eso lo haces en tu casa, en tu coche o en algún lugar en que no tengas interacción con otra persona a la cual estés vulnerando su derecho a la salud, pero lo que es más increíble de pensar, es que en un aeropuerto que es jurisprudencia del Gobierno Federal, no le llamen la atención, o peor aún, lo dejen entrar y estarse paseando así, cuando es uso obligatorio en el terminal aérea. La pregunta sería ¿de qué privilegios goza este individuo?, ¿por qué la soberbia o los privilegios políticos? No entiendo la razón de las autoridades del aeropuerto de Oaxaca para no ponerle un alto a este personaje de la política, sinceramente, es una vergüenza tener representantes con este nivel de educación, pero da más vergüenza que las autoridades federales permitan estos atropellos.

Hablando del panorama local, mare, se fueron todos los azules a la Ciudad de México a una asamblea del partido, ahí veías a todo el alto pedorraje del panismo en Yucatán, el Gober, el alcalde Renán Barrera, los diputados federales y locales, y Sergio Chan, director de Japay. Mostrando músculo y unidad, sin duda, la foto da para muchas lecturas, veremos cuál es la versión que resulta cierta, porque en una entrevista que le realizaron a Cecilia Patrón periodistas de la entidad en un desayuno, hizo el comentario de que el Gober sueña con ser Presidente, Renán con ser Gobernador y ella con la alcaldía de Mérida. Ahora habría que preguntarle si opinan lo mismo varios panistas que también quieren la llamada “Joya de la Corona”.

La cosa se empieza a poner buena, no sé que vaya a pasar, veremos cómo se van acomodando las fichas, total que en el 2024 se juega todo, así que habrá cartilla para muchos y otros se quedarán llorando o se irán a otro partido. Nos vemos porque voy a pagar mi agua para mi chaleada, masino que sí.