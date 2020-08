Todo escritor, antes que nada, debe ser un gran lector, y en su trayecto de lectura va construyendo una línea de vida, como dice Mariana Hernández. Es por ello que las recomendaciones de libros de los escritores suelen tener cierta atracción para quienes sólo nos quedamos del lado del libro, sin atravesar esa frontera arriesgada y peligrosa de la escritura.

De ahí que adentrarse en los libros recomendados por escritores nos permite pasar de un libro a otro con la plena seguridad de la recomendación de un experto, que son casi, pero no mejores, de las de los amigos. En este sentido, también las editoriales han aprovechado este nicho de mercado para lanzar títulos donde los escritores hablan de sus lecturas favoritas.

Uno de estos títulos imprescindibles es “El amor de mi vida”, de Rosa Montero, un libro pequeño que contiene una vida lectora envidiable, pues la autora despliega una amplia lista de recomendaciones, buenas y malas, desde su ojo crítico, porque también es cierto que los malos libros también seducen al lector, sea por morbo o algo que nos atrae. No es el caso de “Seda”, de Alessandro Baricco, una de las recomendaciones que Montero hace y que me llevaron a leer esta fascinante historia de Hervé Joncour, un libro suave y seductor en todos los sentidos.

Otros libros que nos crean puentes hacia otras páginas son: “Leer o morir”, de Guadalupe Loaeza, enfocado más en las recomendaciones de los clásicos, pero con la prosa y el estilo único de una gran lectora. Y “La buena compañía”, de Bárbara Jacobs, que nos ofrece recomendaciones a la carta, porque este libro está construido realmente como un menú, de donde uno elige en el índice el género con el que desea iniciar, desde el aperitivo, el plato fuerte y, por supuesto, el postre. Gracias a estas recomendaciones llegué, por ejemplo, a la poesía de Ida Vitale y Wislawa Szymborska, a la que uno siempre regresa para repetir como al helado de chocolate.

Por último, “De lecturas y vidas. 80 entrevistas sobre el poder de los libros”, de Claudia Marcucetti Pascoli, donde escritores latinoamericanos contemporáneos nos dan sus mejores recomendaciones, sus historias lectoras, pero sobre todo el significado de la lectura en sus vidas. Los libros son puentes infinitos, vamos abriendo y cerrando páginas, porque la lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior, como dice Enrique Serna.

No importa que haya libros que nos decepcionen, hay que dejarlos sin ninguna culpa, porque el tiempo para leer es tan breve que no podemos quedarnos estacionados en uno que no despierta o inquieta algo dentro de nosotros cuando lo leemos. Al final, es cierto que las recomendaciones son las que nos llevan de un libro a otro, pero creo más en la intuición, porque esa sí es infalible.