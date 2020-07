Estaba ayer en una charla con jóvenes, vía redes, cuya dinámica tan sólo era la de exponer dentro del encierro por pandemia un hipotético futuro al final del túnel. Sin prejuicios ni limitaciones mentales se erguían castillos imaginarios de lo que anhelaban alcanzar con esfuerzo y herramientas tecnológicas. En aquel momento me transporté a mis años mozos y me dije: “Como los veo me vi”. Mi memoria atrajo cifras del Inegi en cuanto a número de muertos, violencia y pobreza, que, cual jinetes del Apocalipsis, se ciernen sobre un país de cristal.

Es necesaria una buena lavada de cara a nuestro México y no bajar la guardia, a través de permanentes campañas pro valores y no olvidar los pactos que al interior debemos rubricar tanto las redes sociales como los medios de comunicación en general. Todos coincidieron de inicio en evitar la apología del crimen a través de los espacios noticiosos, evitar el insano interés por “tener nuestros cinco minutos de gloria” con comentarios mordaces, amarillistas, sin fundamento, o lo “intolerable”: las fake news. “Más allá de algunos magros logros macroeconómicos, en la medida que nuestro país continúe siendo visto como corrupto los inversionistas que buscan un mercado sano no vendrán”, así se expresaba Margarita, joven universitaria de 21 años, ante pregunta expresa de cómo veía su generación el devenir social, económico y político de los próximos lustros.

La época actual tiene matices oscuros que se pronuncian cotidianamente gracias a los antivalores. Adicciones, libertinaje, desamor, divorcios y corrupción son sólo algunos de los comunes denominadores de nuestra sociedad. Viéndolo de una manera visceral, tal parece que transitamos entre la “moderna torre de Babel” y la antesala del Apocalipsis, pero, en realidad, el mundo contemporáneo y moderno ha tenido sus períodos cíclicos, que finalmente han reconfigurando y construido progresos. Así tenemos los excesos e injusticias del siglo XVIII que culminaron en la revolución industrial, los cambios sociales del México revolucionario y los jipíes por no dejar de citar.

Estos períodos de convulsión han gestado ideologías que rigen aún el mundo occidental. Por ejemplo, tenemos sindicatos, la liberación femenina, tres poderes de estado y la igualdad humana, entre muchos.

En el mundo moderno casi siempre esta presunta rebeldía juvenil se atribuye a la transculturación y a los medios de comunicación, pero socialmente hablando el comportamiento es parte del espíritu natural del joven, el ir en contra de lo establecido; amén de su constante inquietud por crear espacios de identidad, con símbolos propios (ropa, lenguaje, centros de reunión, etc.).

Urge retomar los valores que encarnen al arquetipo del nuevo peninsular.

Habrá que abrogar lo corrupto, manipulado, vendido, rastrero y falso. Juventud y experiencia seguirán siendo la amalgama que rescate la ancestral nostalgia.