“Sanos e impolutos” ayeres

Al hablar del fuego y ardor del Ave Fénix, me refiero a la figura mitológica, con virtudes y fuerza sobrenatural, cuyas lágrimas eran curativas, y cuyo fin es una apoteosis consumiéndose en un espectáculo de llamas para luego renacer entre sus cenizas. Inicio mi columna con este pasaje mitológico, para que a manera de analogía describamos lo que actualmente acontece en una zona meridana, que a vista y paciencia de transeúntes agoniza con calor, para dar paso y renacer de entre sus cenizas a singular transporte de vanguardia, que hoy más que nunca resentimos cómo la naturaleza nos cobra la factura, allende el interés de las autoridades en quienes primero está el dinero y luego la salud.

Evitando abundar por hoy, más allá de esta introducción, en proxima entrega hablaremos de semejantes ecenarios en cercana instalación del sector salud, que con tristeza vemos cómo marchita con sofocantes temperaturas a servidores y servidos, ante la impericia de vacilantes calvos neuronales. Las otroras glorias y liderazgos de verdaderos gladiadores que buscaron con respeto e inteligencia el beneficio colectivo, no han podido ser opacados. Nos adentraremos en futura entrega.

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre este renacer de entre las cenizas (como el Fénix). Sin duda en todas las empresas del sector público o privado están sufriendo reconformaciones en todos los aspectos, pero la pregunta primegenia sería, ¿estamos preparados y dispuestos para ello? El tiempo está en nuestra contra y no basta solamente un nombramiento, nos urgen líderes de carne y hueso.

Al día de hoy, el 47% de las empresas a nivel mundial se esfuerzan en desarrollar líderes efectivos, según datos de la última encuesta sobre el Futuro de Recursos Humanos de Gartner, y el sector salud no es la excepción; pero la materia prima escasea. La búsqueda de versados con habilidades de adalid que integren e impulsen equipos, se ha convertido en un verdadero desafío. Los nuevos jefes ya no responden a factores de verticalidad, sino más bien, las instituciones buscan a profesionales que sepan comunicar, trabajar en equipo y gestionen un liderazgo constructivo. Los líderes de hoy en día son más flexibles, cuentan con una capacidad de motivar, involucrar y hacer crecer a sus subalternos –y no de pisotearlos- .

Allende la pandemia se cacarea un nuevo orden mundial, aunque más bien ahora vemos desorden y caos. Lo único que hemos logrado es convertirnos en un mundo, cual gigante archipiélago, donde cada quien hace lo que quiere y le conviene, mostrando el egoísmo pusilánime del ser. Así, cual metáfora a la medida, lo anterior sucede al interior de muchos espacios. La calidad en el servicio no se alcanza con tan sólo buenos deseos, para lograrla se necesita que cada quien sea líder comprometido en su trinchera y con humildad apoyar y respaldar profesionalmente al equipo. Sé la diferencia.