Decidirán si hay aumento al precio del pan en Yucatán

Será a finales de este mes, o en los primeros días de febrero, cuando los tahoneros de Mérida y algunos del interior del Estado se reúnan para analizar la situación de los negocios ante el alza de insumos básicos y decidir si realizan o no un nuevo ajuste al costo del pan dulce y el francés, cuyo precio promedio oscila entre los 7 y los 8 pesos, respectivamente.

Ayer, la empresaria panadera y ex delegada de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Yucatán (Canainpa), Leticia Pech Gamboa, refirió que algunos de sus proveedores ya les han informado de que se tendrán alzas a partir de febrero en ciertos productos como los rellenos y los mejorantes, lo que sin duda representaría un fuerte golpe al sector.

Agregó que por ahora, los panaderos han tenido que lidiar con el encarecimiento en el huevo y si bien hasta la fecha aún no se presenta un desabasto de este producto, sí preocupa su elevado costo puesto que es una de las principales materias primeras que se requieren para la elaboración del pan y el francés.

“Hasta el momento no hemos decidido si realizamos un nuevo ajuste o no al costo del producto; la verdad es que sí hemos tenido un inicio de año complicado con el costo del huevo, pero afortunadamente todavía no tenemos desabasto y a finales de mes nos vamos a reunir para analizar la situación y plantear si hacemos o no un nuevo ajuste a nuestros productos”, adelantó.

En entrevista, explicó que los empresarios de este sector primero tienen que analizar y ver cuáles serán los productos que realmente incrementarán sus precios para decidir si ellos también ajustan sus costos o los mantienen como hasta ahora, donde han tenido que amortiguar las alzas de su bolsillo.