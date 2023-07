El camillero implicado en la muerte de la yucateca Aitana "N" fue dejado en libertad por las autoridades de Quintana Roo, según se dio a conocer este miércoles por la tarde.

El Titular Interino de la Fiscalía General de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó que dentro del término constitucional se resolvió la situación jurídica de Víctor “F”, camillero que trasladaba a la niña al momento de la tragedia, a quien se dejó en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento no tiene alguna responsabilidad penal.

Asimismo, López Salazar afirmó que se llegará hasta las últimas consecuencias y se castigará a el o los responsables de este lamentable hecho ocurrido el hospital de Playa del Carmen.

Cabe recordar que la noche del martes, en un video que circuló en redes sociales se observó a Víctor "F" esposado a una cama del hospital y acompañado por algunos de sus compañeros ante los cuales afirmó que aceptará la culpa siempre y cuando se realice una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades involucradas.

El hombre, quien estuvo en calidad de detenido indicó que la tragedia no fue causada por un error de su parte.

"A mí no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima. Quedé encerrado y tuve que salir por un agujero complicado. Incluso intenté rescatar a la bebé, hice todo lo que pude, porque al fin y al cabo, también soy padre y la niña tenía la edad de mi hijo menor", les indicó a sus compañeros.

Investigaciones por muerte de la yucateca

Por otra parte, el Fiscal Interino destacó que se continúa con las investigaciones con respecto a los encargados de supervisar la conservación y mantenimiento de los elevadores del hospital, así como a la empresa concesionaria que fue contratada por el IMSS para el funcionamiento de los elevadores.

“Estamos realizando las investigaciones correspondientes apegados en todo momento a los protocolos establecidos, respetando los derechos del personal que labora en este hospital del IMSS; llegaremos hasta las últimas consecuencias y se le aplicará la ley a el o los responsables de este trágico accidente”, sostuvo el Fiscal Interino.

Cabe destacar que en este momento se está velando a la menor en la vivienda de su abuelo, en el municipio de Tinum.