Dejarse abrazar por la Divina Misericordia de Jesús

Debemos ponernos a los pies de Jesús, pues hay muchas cosas que no podemos, pero Él sí; soltar penas, enfermedades y dejárselo en las manos de Dios, dejar de preocuparnos o angustiarnos y confiar en Él es la clave para permitirse abrazar por la Divina Misericordia de Jesucristo.

En esto coincidieron ayer Alis García y su invitado, el padre Raúl Ignacio Kemp Lozano, director de Cottolengo, en “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes por la estación Amor 100.1 FM de Grupo Sipse.

En una emisión más del programa y en amena charla que se compartió ayer de 11:00 a 12:00 horas, en el marco de la celebración de la Divina Misericordia, en este Segundo Domingo de Pascua, el padre Kemp Lozano recordó que durante mucho tiempo la gente estuvo con la divina justicia y se grabó mucho que Dios es justo y los demás merecen castigo, cuando en realidad no es así.

“Muchas ideas de castigo nos fueron achicando el espíritu y la mente. La misericordia es más fuerte y está más arriba que la justicia. Somos seres humanos y cuando agarramos los problemas nos pesan, para que dejemos de sufrir tenemos que soltarlos y abrazar la Misericordia de nuestro señor Jesús”, afirmó el fundador de “San José de Cottolengo”, un centro de Rehabilitación para enfermos alcohólicos y drogadictos.

Recordó que un ejemplo claro de la Misericordia fue cuando la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz y ella, con su sencillez, manifestó que venía a hablar en nombre de los pobres, leprosos, prostitutas, ciegos, sordos y los olvidados, con la frase: “en nombre de ellos vengo a pedirle a la sociedad que tengan misericordia y no se olviden de ellos”.

Platicó que anteriormente, en la Iglesia hubo una herejía que se llamó el “jansenismo”, donde una de las ideas era que el ser humano no merecía ni siquiera comulgar, y esto se reflejaban en sus cristos: las imágenes de Cristo (de los católicos) están con los brazos abiertos, y en las de los jansenistas, con los brazos cerrados a la misericordia.

“De ahí viene la aparición del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María hace 350 años, para pedir que nos acerquemos a Él, que no tengamos miedo. El Domingo de Resurrección escuchamos de Jesús que no tengamos miedo, porque vivimos en una sociedad en donde el temor aparece por todas partes: en la pareja, la familia, el trabajo, los amigos y hasta en la autoridad. Tenemos miedo a la injusticia”, anotó.

El padre Kemp indicó que muchos, en algún momento de su vida, se han sentido engañados, decepcionados, deprimidos y, en una palabra muy fuerte, “desamparados”; pero cuando uno se siente así hay un recurso: la Misericordia. Dijo que Jesús abraza a todos, no rechaza a nadie, pero las ideas que las personas tienen del castigo les hace alejarse de Dios y pensar que no merecen su perdón, ni siquiera su mirada; como los indigentes, que para la sociedad son como invisibles.

El invitado al programa comentó que la sociedad ha sido “engañada” de que tiene todo para ser feliz: los medios de comunicación, el aire acondicionado, el celular, el carro, la comida y los viajes, pero en realidad a las personas les falta una cosa para ser felices: sentirse amadas. Cuando uno se siente amado por Jesús las cosas están hechas y esa es la Misericordia, Jesús no les va a reprocha nada y cuando uno se siente amado no peca.

Insistió en que “la felicidad es amar y ser amado; cuando no nos sentimos amados nos volvemos neuróticos, somos indiferentes, a la gente no le interesa si sufro o lloro. Por eso la fiesta de la Divina Misericordia nos trae un torrente de salud física, mental y espiritual”.

Subrayó que el peor pecado es dudar de la Misericordia del Señor, pues recordó que Jesús muere en medio de dos ladrones, de los cuales uno lo rechazó. “Él perdonó todo, en el ladrón nos perdonó a todos, el primero que entra al reino de los cielos es un ladrón… yo no le voy a pedir a una persona que no tiene poder que se acuerde de mí”.

Sanación espiritual

Coincidió con Alis García en que una persona que ha caído en lo más bajo, por ejemplo, los alcohólicos y drogadictos, que sienten que no lo merecen, necesita una sanación espiritual. El padre Ignacio Kemp dijo que por eso el programa de Alcohólicos Anónimos (AA) es espiritual, no mental, porque una persona que lo ha perdido todo tiene que encontrar en Jesús esa Misericordia para volver a empezar.

“Necesitamos del amor de Dios y por eso Jesús en sus apariciones lo dice: ‘vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré’. ¿Quién no está cansado de la vida o agobiado?, todos andamos de prisa, a la carrera, no nos alcanza el tiempo, tenemos muchos compromisos, problemas de familia, de pareja, económicos, de salud, todo eso agobia”, resumió.

Reflexionó respecto a que primero está la sanación y luego la salvación. Es como el alcohólico o el drogadicto, si sana espiritualmente, se salva, por eso el lema de Cottolengo es “Salvar a un alcohólico es salvar a una familia”.

El padre Kemp recordó que en su labor de sacerdote y como capellán del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” ha encontrado con mucha gente deprimida y una de las fases de la depresión es la soledad. Hoy las personas se sienten solas, que no valen para nadie, aunque haya gente que les quiera, porque es tanta la necesidad de amor, compañía, estímulo para volver otra vez a vivir.

Por su parte, Alis García comentó que Jesús nos otorgó el libre albedrío, no nos fuerza a nada, “entonces, debemos buscar esa Divina Misericordia, porque nuestras actitudes negativas demuestran que la necesito”.

Una gota de miel

Aquí, el Padre Kemp agregó una frase peculiar: “basta una gota de miel para endulzar la más amarga taza de café”. Y agregó que si todos diéramos esa gota, empezando en casa, las cosas serían diferentes. Lo que le hace falta al mundo es amor, pues se puede trabajar y tener éxito, pero la energía para vivir no la tienen y eso es el amor de Dios, la Misericordia.

A pregunta de Alis García sobre lo que se puede hacer para recibir la Misericordia de Jesús, el sacerdote respondió: “la oración es energía, hemos dejado de orar, no es lo mismo orar que rezar, rezamos mucho, pero oramos poco, orar es hacer un tiempo de silencio para escuchar al Señor, decirle oriéntame, dime qué es lo que debo hacer”, destacó.

Indicó que cuando la cabeza está llena de problemas se necesita del silencio, porque Dios habla en el silencio, no en el ruido, porque un espíritu neurótico no escucha nada, hace falta escuchar mucho a Jesús y entender sus respuestas, Él habla en muchas cosas y de distintas maneras.

El director de Cottolengo recordó que, desde las apariciones del Sagrado Corazón, Jesús dio las nueve promesas y una de ellas fue: Bendeciré las casas donde sea expuesta la imagen de mi corazón, grabaré en mi corazón a las personas que tengan ese afecto a mi corazón.

La confesión

El presbítero agregó que uno de los mandamientos de la Iglesia es confesarse y comulgar una vez al año, por lo que es una buena preparación para este domingo de la Divina Misericordia.

“En el Corazón de Jesús hay una pequeña cruz que a veces la gente no sabe qué tiene; esa cruz es la ingratitud, también está la corona de espinas y el fuego, pero lo importante es la crucecita, porque lo que más duele a otro ser humano es la ingratitud. A Dios le duele más la ingratitud, que no nos acordemos de Él, que no lo tengamos en cuenta, recuerden que la jaculatoria de Jesús es ‘Yo confío en ti’”, comentó.

El padre Kemp dijo que lo primero que hay que hacer cuando uno abre los ojos es darle gracias a Dios por estar vivo, pues todos nos vamos a ir algún día. En este sentido, señaló que está científicamente comprobado que el cáncer es rencor, resentimiento, y todo eso produce enfermedades. “Ahí está nuestro cuidado, no se lo podemos dejar todo a Dios”.

Alis García y su invitado coincidieron en que este domingo es importante confesarse, sobre todo porque hay indulgencia plenaria. Anotó que la confesión es liberadora, es salud mental, pues no basta con pedir perdón al aire, sino que muchas veces uno tiene que escuchar que le perdonan, y cuando esto ocurre entra una especial tranquilidad.

“Si estás en gracia de Dios, no tienes que volverte a confesar, lo que te roba la gracia es el pecado mortal, hay pecados veniales y mortales; los veniales pueden ocurrir todos los días, pero con la señal de la cruz y el agua bendita se borran; pero un pecado grave sí se tiene que confesar, por eso este domingo hay que ir a misa, comulgar, pedir por el Papa y por la paz del mundo”, finalizó el padre Raúl Ignacio Kemp Lozano.