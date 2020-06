Advierten del aumento de delitos cibernéticos durante la contingencia

MÉRIDA, Yucatán.- En esta época de contingencia sanitaria se disparó el uso de las redes sociales y por consiguiente los delitos cibernéticos. Los delincuentes usan estas herramientas para amenazar, acosar sexualmente, cometer fraudes con tarjetas bancarias y en compras por internet, informó el comandante Marco Antonio Maya, jefe de la Unidad Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Precisó que los delincuentes navegan “como va el viento”; es decir, las llamadas de secuestro virtual, en las que te amenazaban y te decían que te vigilaban afuera de tu casa, en las que saben quién eres y conocen a toda tu familia, que los van a secuestrar y a hacerte daño. Ese modo de operar se fue para abajo.

“Ahora se disparó todo lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales e internet, hay acoso sexual, amenazas, mala información, inclusive lo que más hemos tenido son llamadas de auxilio sobre supuestos fraudes por operaciones bancarias, con tarjetas de crédito, fraudes por compras de algún artículo por internet, ropa e insumos médicos se han incrementado en estos días de confinamiento social”, indicó.

El comandante Maya explicó que uno de las formas a las que recurren estos delincuentes son las llamadas al celular, una mujer muy amable dice que llama de tu banco porque tu tarjeta acaba de ser usada y quiere saber si aceptas la operación, al negarla te mencionan que estás siendo víctima de una clonación, por lo que proceden a verificar sus datos. La gente proporciona toda la información sin cerciorarse si la llamada proviene realmente del banco.

“Otra forma son las compras por internet, donde te metes a páginas clonadas, es decir falsas, donde se anuncia equis mercancía, se mete la gente a comprar, te dan un número de cuenta, depositas y la mercancía nunca llega, es lo que más se está teniendo en estos momentos, este tipo de fraudes”, expuso.

Marco Antonio Maya agregó que las personas deben cuidar mucho cuando hagan operaciones bancarias, porque ahora hay mucha gente o hackers al acecho, navegando en la web buscando la manera de robar información, inclusive su identidad, es decir están al acecho buscando cómo aprovecharse de los usuarios.

Invitó a la gente que si van a realizar alguna operación o tiene algún problema con su tarjeta y por la contingencia no pueden salir de casa, lo recomendable es llamar a alguno de los números que parecen en los plásticos o en los estados de cuenta, que cuando usen sus tarjetas de crédito o débito se cuiden, que no la den al vendedor, que ellos mismos hagan la operación y tapen su número confidencial y que no proporciones datos de más.

Agregó que cuando les soliciten información por teléfono hay que tener mucho cuidado y se debe ser muy desconfiado para proporcionar cualquier tipo de datos personales, porque no sabes quién está al otro lado de la línea.