Denuncian a famoso acosador que merodea el Centro de Mérida

Novedades Yucatán/MÉRIDA

En esta ciudad no es fácil ser mujer. Realmente en ninguna ciudad del país, pues todo el tiempo estás a merced de un ataque, del acoso o de la grosería de algún tipo que, sin educación alguna, decida realizar insinuaciones, tocamientos o incluso perseguirte hasta el trabajo.

Las jóvenes que suelen transitar por el Centro de la ciudad tienen una referencia clara de este problema: el famoso "tocanalgas", como así se le ha nombrado a este acosador.

Hace algunos meses, este sujeto se hizo conocido en redes sociales por perseguir y vigilar a jovencitas que comúnmente caminan por las calles del Centro Histórico, y aunque en aquella ocasión muchas fueron las mujeres que lo denunciaron, aparentemente esta persona sigue cometiendo actos de acoso.

Su "modus operandi" es el mismo. Esta persona, que ha sido identificada como Miguel, ubica a jóvenes que se encuentren solas en las calles principales del Centro Histórico. Se acerca a ellas y comienza a perseguirlas, manteniéndose a corta distancia. A pesar de que la víctima se resguarde en algún negocio, este individuo suele ingresar detrás de ésta o esperarla en la puerta.

Se han denunciado casos de tocamiento y comúnmente las jóvenes suelen relatar que el "tocanalgas" se acerca para decirles groserías e insinuaciones, por lo que en más de una ocasión, las chicas han solicitado la ayuda policíaca.

A la vez, este personaje aparentemente también vigila a las muchachas que trabajan en el Centro y que llaman su atención.

"Me está viendo, se va y regresa... hoy saliendo me persiguió, entré a una tienda y entró detrás de mí y se estuvo haciendo pend... ahí, hasta que salí, salió detrás de mí y me quedé parada en la puerta esperando a ver qué haría y se fue. La verdad ya me dio miedo porque claramente se ve que el tipo tiene problemas mentales, no sé qué hacer la neta", relata una de sus víctimas.

Hasta el momento, el "tocanalgas" no ha sido detenido, pero existen cada vez más denuncias digitales sobre sus actos de acoso y abuso.

Aquí un ejemplo:

Cárcel para acoso callejero

Cabe destacar que Mérida ya prepara la aprobación de nuevos reglamentos que sancionen el acoso callejero hasta con cárcel.

Para ello, se pretende realizar reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, para que las personas que incurran en acoso callejero sean sancionadas con 36 horas de arresto.

Se espera que este iniciativa sea aprobada en los próximos días.