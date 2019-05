Israel Cárdenas/MÉRIDA

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) está en posibilidad de denunciar penalmente por daño patrimonial ante la Fiscalía General del Estado a 13 ex presidentes municipales del periodo 2015-2018.

Dichos ediles, al concluir el tercero y último plazo para solventar las observaciones a sus cuentas públicas correspondientes al año 2017, no respondieron a los señalamientos de la instancia fiscalizadora.

Entre los ex alcaldes figuran aquellos que han gobernado por tercera y hasta por cuarta ocasión sus municipios, incluso, se incluye a uno que actualmente es presidente municipal tras ser reelecto en los recientes comicios del 1 de julio de 2018.

El Congreso del Estado dio a conocer este martes un oficio enviado por la ASEY en el que reporta que de los 97 municipios notificados, un total de 13 ex alcaldes no atendió los requerimientos de la instancia fiscalizadora.

Éstos son los de Conkal, Dzilam de Bravo, Huhí, Kaua, Kinchil, Motul, Panabá, Progreso, Telchac Puerto, Ticul, Tixkokob, Ucú y Yaxkabá.

Denuncias

Al respecto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia del Congreso local, Alejandro Cuevas Mena, declaró que al haberse agotado las tres oportunidades para solventar las observaciones, la ASEY ya está en posibilidad de interponer denuncias penales por daño patrimonial contra los 13 ex alcaldes del periodo 2015-2018.

“A estos 13 ex alcaldes la Auditoría ya les tiene que empezar un procedimiento penal, en la ASEY ya no tienen que entregar nada, los ex alcaldes lo entregarán ante el Ministerio Público, tuvieron tres oportunidades para solventar y no cumplieron”, finalizó Cuevas Mena.