Israel Cárdenas/Mérida

Empresario gasolinero acusa de extorsión al alcalde de Acanceh, Felipe de Jesús Medina Chi, quien le pidió varios miles de pesos a cambio de permitir la construcción de una estación de servicio en esa demarcación, y como el inversionista no aceptó este acto de corrupción, ayer le fue clausurada la obra presuntamente por instrucciones de primer edil.

El empresario Salvador Selem Hernández dijo que cuenta con todos los permisos del ámbito federal para la operación de la gasolinera, cuya construcción inició hace tres meses; asimismo, notificó al Ayuntamiento de Acanceh sobre la realización de los trabajos que llevan 30 por ciento de avance.

“Personal del Ayuntamiento de Acanceh vino arbitrariamente a clausurar con una hoja dirigida a un desconocido, que no es el propietario, y clausuraron la gasolinera. Se trata de ocho personas de la Tesorería de Acanceh, realmente lo que han pretendido desde un principio es la extorsión. El alcalde Felipe Medina Chi y el Tesorero (no dijo nombre) han venido a pedir ‘moches’, cantidades que nunca se acaban, pretenden miles de pesos con un negocio lícito y fuente de trabajo para varias personas”, apuntó.

Salvador Selem agregó que los funcionarios municipales, custodiados por policías, colocaron cintas en todo el perímetro de la construcción de la gasolinera y sellos con la leyenda “clausurado”.

“Me dijeron que si yo no les daba una gratificación, ellos hablan de miles de pesos, me iban a clausurar la obra, y como no se los quise dar, entonces colocaron los sellos de clausurado”, explicó.

En este sentido, el empresario declaró que promoverá un recurso jurídico ante autoridades federales en contra del alcalde de Acanceh.

“Voy a recurrir a las autoridades federales para que sancionen este abuso. En este momento, en el Estado y en el país han hecho el llamado para que en Yucatán haya inversiones en los municipios, pero los alcaldes viven entorpeciendo con su ambición desmedida. Para realizar esta obra se pidió el permiso al Alcalde, pero su reiterada ambición y petición de miles y miles de pesos, a los cuales no cedí, lo llevaron a clausurar la obra. Yo no me puedo dejar extorsionar por un Alcalde”, mencionó.

Selem Hernández agregó que el oficio que entregaron los empleados municipales va dirigido a una persona desconocida, de nombre Eduardo Dzul Crespo.

“Esa persona no es el propietario de la gasolinera... Voy a demandar al Ayuntamiento de Acanceh, no hay que dejarse de las autoridades corruptas que todavía existen”, agregó.