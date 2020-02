Alcalde de Acanceh le exige 1 mdp a empresario para dejarlo trabajar

MÉRIDA, Yucatán.- El empresario yucateco Salvador Selem Hernández señaló ayer al alcalde de Acanceh, Felipe de Jesús Medina Chi, por la detención arbitraria de un operador de maquinaria, quien realizaba la pavimentación del carril de baja velocidad de una gasolinera de su propiedad, luego de no acceder a la entrega de un soborno de un millón de pesos que le exigió el edil.

Selem Hernández manifestó que ayer por la mañana el operador de maquinaria Martín Vázquez Pozos realizaba la pavimentación de la obra, que obtuvo el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Sin embargo, el alcalde Felipe de Jesús Medina envió tres patrullas para detener al trabajador y trasladarlo a la cárcel municipal.

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes me dio el permiso para construir el carril de entrada y salida de la estación de servicio ubicada en el municipio de Acanceh, y el alcalde de los moches, Felipe de Jesús Medina Chi, en su interminable corrupción, mandó a detener al chofer de la maquinaria pesada que estaba haciendo el trabajo, se le exhibieron los permisos y dijo que ‘le valía sombrilla’, que no le servían para nada los permisos federales de la SCT otorgados por el delegado Renán Canto Jairala”.

En este sentido, el empresario agregó que “la policía municipal se llevó detenido al chofer de la maquinaria delante del velador y de todo el personal que estaba en el sitio".

"Se lo llevaron detenido y el alcalde prepotentemente dijo que si no se le da un millón de pesos no nos dejara trabajar, y que todos los días estará enviando a las patrullas, no es posible esta corrupción que hay”.

Salvador Selem expuso que la obra a realizar tiene 500 metros lineales, es decir, 250 metros de acceso y 250 metros de salida, con un presupuesto de 1.5 millones de pesos, y que corresponde a los carriles de derecho de vía federal.

“El alcalde emanado del Partido Verde no tiene nada que ver en esos carriles, él luciendo su ignorancia y prepotencia hizo todo esto. Es totalmente irresponsable y arbitrario el actuar del alcalde, es una cosa asombrosa”.

“Hacemos un llamado al señor gobernador Mauricio Vila Dosal, le estoy notificando que el alcalde Felipe de Jesús Medina Chi está perjudicando a un empresario, estamos totalmente indefensos".

"El tipo me ha pedido la cantidad de un millón de pesos de soborno y yo no voy a caer, estamos en un juicio federal de amparo para poder trabajar, estoy recurriendo al gobernador, a las autoridades contra esta barbarie de este tipo, del alcalde de Acanceh”, finalizó el empresario.