Se hace pasar por policía para extorsionar, pero lo dejan en libertad

Luis Fuente/Mérida

El fiscal adscrito al juzgado primero de control dejó libre a un acusado de extorsión, quien se hizo pasar por comandante de la Policía Federal e intentó cobrar derecho de piso al propietario de un local comercial del centro de Mérida, pues en lugar de pedir la prisión preventiva, solicitó que el imputado acuda firmar el libro de registro del Centro Estatal de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del Estado.

El argumento del fiscal, que causó extrañeza a la juez Blanca Bonilla González, fue que como la víctima ya no está en el Estado, pues ya no corre riesgo y que el inculpado no representa un riesgo para la sociedad.

Por ello este acusado de extorsión, ilícito que amerita la prisión preventiva, salió caminando tranquilamente de la sala 4 del Centro de Justicia Oral de Mérida.

La juez primero de control, Blanca Bonilla González, señaló que el delito de extorsión es sancionado con prisión preventiva y consideró que el acusado representa un peligro para la sociedad por el tipo de ilícito que se le atribuye, de modo que le causó extrañeza lo manifestado por el fiscal sobre que su primera intención era solicitar esa medida cautelar, pero luego la cambio por las menos gravosas al imputado.

Por ello decidió dar vista al Fiscal General del Estado sobre lo sucedido y que actúe conforme a derecho corresponda.

De acuerdo con la causa penal, el día 9 pasado el acusado, de identidad reservada se presentó en un local de la “Placita de la 56”, en la calle 56 entre 71 y 73 del centro de Mérida, donde se ostentó como “el comandante Tito” de la Policía Federal y amenazó al dueño de un local de venta de zapatos tenis de que si no le entregaba la cantidad de 20 mil pesos mensuales por derecho de piso, corrían riesgo su negocio y su integridad física.

Sin embargo, el extorsionador redujo la cuota en la cantidad de 10 mil pesos, que tendría que dar al día siguiente, o de lo contrario iría con otros compañeros a hacerle daño.

El dueño del negocio, de origen chiapaneco, aviso de lo sucedido al número de emergencias 911, de modo que agentes de la Policía Estatal de Investigación asignados a la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado diseñaran un operativo que permitió el arresto del extorsionador cuando éste acudió de nuevo al local a cobrar el derecho de piso.

Este sujeto fue presentado ayer ante la juez de control Blanca Bonilla González, quien calificó de legal el arresto y el fiscal adscrito le imputó el delito de extorsión.

El acusado se reservó el derecho de rendir su declaración sobre los hechos que se le imputan y solicitó la ampliación del término para que se resuelva su situación jurídica.

La juez fijó para el próximo martes 17 la continuación de la audiencia inicial.