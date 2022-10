En venganza, sujeto deja sin pensión alimenticia a su hijo

Como no le fue favorable el juicio de guarda y custodia que promovió para tener consigo a su hijo, José Martín "N" decidió ser omiso en depositar la pensión alimenticia a la que fue condenado y durante casi tres años dejó sin sustento al menor.

Ahora enfrenta proceso penal por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar que promovió la señora Andrea Monserrat "N".

Se indicó que el sujeto compareció ante la juez de control de Umán, Diana Yadira Garrido Colonia, quien lo imputó y vinculó a proceso, estableciendo en tres meses el cierre de investigación complementaria.

Como el delito que se le achaca no es considerado grave en la legislación local, se le impuso las medidas cautelares de firmar periódicamente; no salir del Estado, y someterse vigilancia.

En la denuncia, se asentó que a principios de 2012, José Martín y Andrea Monserrat decidieron iniciar una relación sentimental y de dicha unión procrearon a un menor que nació en septiembre de 2013.

El año 2017 decidieron dar por concluida su relación sentimental y, por consiguiente, en noviembre de 2018 el ahora procesado presentó formal demanda de guardia y custodia en contra de su ex pareja, emitiéndose el 22 de octubre de 2019 una resolución por parte de la autoridad familiar.

Se le ordenó la consignación de una pensión alimenticia provisional a favor del menor de edad, por la cantidad de 2 mil pesos mensuales.

No obstante lo anterior, el sujeto, desde diciembre de 2019, no ha cumplido a cabalidad con la resolución de referencia, sin causa justificada, dejando a su ex sin los medios necesarios para atender la subsistencia del hijo de ambos.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Yucateco pasará año y medio de cárcel por no pagar la pensión de sus hijos

Hallan culpable a padre desobligado; dejó de dar pensión durante 7 años

Por no cumplir con el pago de la pensión de su hija, sujeto es vinculado a proceso