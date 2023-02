La presidenta estatal de Morena, Alpha Tavera Escalante intenta asestar un “madruguete” a los sectores del partido para el reparto de candidaturas rumbo a los comicios de 2024 al vincularse con el presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas y con el ex candidato priista a gobernador, Mauricio Sahuí Rivero, señaló ayer el miembro fundador del partido guinda en esta entidad, Jesús Solís Alpuche.

“Alpha Tavera trata de madrugar, hay una gran contradicción entre el proyecto de regeneración política estatal y nacional, con lo que está haciendo Alpha Tavera, está tratando de madrugar, no se apegan al discurso de Morena, no respetan el proyecto del cambio verdadero, todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no se puede hacer nada fuera de la ley y ahorita están haciendo las cosas fuera de la ley, no se apegan al estatuto del partido”, afirmó Solís Alpuche.

Ayer, por segundo día consecutivo fundadores de Morena cuestionaron a su presidenta estatal.

Primero lo hizo Miguel Ángel Martínez Contreras, quien señaló que Alpha Tavera prefiere “complicidad que amistad”, en referencia a que se filtró que ha sostenido reuniones con el presidente estatal del PRI, Francisco Torres, y con el ex candidato a la gubernatura, Mauricio Sahuí, en la búsqueda de pactar candidaturas rumbo a las elecciones de 2024.

Solís Alpuche, quien fue integrante del Primer Consejo Estatal de Morena en Yucatán en el año 2014, y donde integró la Comisión de Honestidad y Justicia, declaró que “no se pueden pactar candidaturas en este momento. No tienen validez las acciones que realice el Comité Directivo Estatal”.