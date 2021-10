Desde el momento en que uno elige leer, comentar o crear literatura estamos íntimamente apegados a los amigos o a quienes queremos. Este mes de octubre encierra dos cumpleaños simbólicos: primeramente, el de mi madre, Marilú Padilla, quien aunque dice que de pequeña me quejaba de que los textos no tuvieran “dibujitos” (y acabé siendo literata), siempre me orientó al análisis pragmático, a leer más allá de las líneas; por otro lado, un amigo que en el pasado fue mi alumno dentro del bachillerato, Ricardo Cobá, y quien indirectamente me enseñó a leer otras formas de crear narrativas, pues es un genuino creador de contenidos en el área de los ASMR en la plataforma de YouTube (y recomiendo su canal: Ric ASMR).

El hecho de partir de algo tan personal me hace reflexionar de estas lecturas que van más allá de un título o de un autor, que sin dejar de ser importante referencias a estas creaciones, también nos hacen recordar que la literatura es viva y nos leemos incluso a nosotros mismos. ¿Qué hemos leído en estas semanas? Muchas veces nuestro día a día nos absorbe. En este contexto pandémico las lecturas son nuestro salvavidas, ya sea porque por prevención epidemiológica vemos menos a las personas o porque es parte de una oportunidad para estar en soledad y leer.

Como mediadora del Programa Nacional Salas de Lectura me llegó en días pasados una colección de libros denominada “21 para el 21” y que, sinceramente, me hizo pensar más en los amigos que tengo en su relación con la literatura, tan inmediatos como por ser parte de mi formación literata o porque sólo son amigos que me comparten de sus vidas hecha prosa. Lectores de los decimonónicos, o de más cercanos a los contemporáneos, incluso a esta nueva ventana a la literatura de escritoras basándose en su talento: hay de todo.

Hablar de la fusión de amigos y literatura es ambivalente, pero también ofrece una gama de sabores numerosos que nos recuerda que somos humanos, que la misma naturaleza de la diversidad personal es más nativa de lo que creemos. Leamos de todo: lo que nos enseñan en casa, cuando hay la oportunidad de que eso ocurra; lo que hay desde la escolarización, sí, pero también lo que surge desde cada ámbito subjetivo de quienes nos rodean, hay muchas historias por descubrir y leer.

Estos espacios de reflexión dan la oportunidad de reabastecerse, anímica y literariamente, porque hay mucho por decir y aprehender. Atrevámonos a darle su lugar a la minificción al mismo tiempo en que sigamos paladeando poesía rimada. Leamos esa novela romántica o esos mangas; veamos vídeos con nuevas manifestaciones o que no haya una pena porque gustan de ver doramas, de leer novelas gráficas o de seguir leyendo las mejores novelas del siglo XIX con el ímpetu que detona el saber a una Madame Bovary o a una Elizabeth Bennet en la actualidad: todo para todas y todos.