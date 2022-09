Se forma la depresión tropical 9 en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes de Florida, Estados Unidos, informó que la zona de baja presión ubicada sobre el Mar Caribe, evolucionó a la depresión tropical número “Nueve”.

La madrugada de este viernes la depresión tropical número Nueve, se localizó a las 06:00 horas aproximadamente al sur de la República Dominicana y a una distancia de 2,160 km al sureste de Yucatán; se mueve al oeste-noroeste a 20 km/h, con vientos máximos sostenidos de 55 km/hr y rachas de 75 km/h.

Here are the 5am AST 23 Sep Key Messages for newly formed Tropical Depression Nine (#TD9) in the central Caribbean Sea.



Interests in Jamaica, Cayman Islands, western Cuba, & eastern U.S. Gulf Coast should closely monitor this system.



Initial Advisory: https://t.co/sH2UrRq5Wz pic.twitter.com/sXznjstWHy