Esta noche se formaría una depresión tropical con rumbo a Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Esta noche se espera que se forme una depresión tropical en el Mar Caribe que tiene en su trayectoria hacia la Península de Yucatán, lo que podría representar afectaciones para la entidad en los próximos días.

Según el Centro Nacional de Huracanes se esperan lluvias y tormentas eléctricas debido a una onda tropical acompañada por una zona de baja presión ubicada el Mar Caribe central.

Este fenómeno meteorológico se encuentra en el centro del Mar Caribe y representa amenaza para el norte de Nicaragua, Honduras, Belice, Península de Yucatán y oeste de Cuba.

NHC is monitoring 2 other disturbances this Thu morning. The low in the western Caribbean is of most concern, and it will likely become a tropical depression later today. Interests near the NW Caribbean should monitor this system. The full outlook is https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/wbonja9EjL