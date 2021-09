Derechos laborales y retorno a clases

En las siguientes líneas deseo expresarme respecto a dos temas que considero necesarios y muy actuales, en primer término sobre los derechos laborales de la clase trabajadora, y en un segundo momento respecto al retorno a clases.

A nadie puede pasarle inadvertida la manera tan injusta y arbitraria como se conducen en la mayoría de los casos estos “gestores laborales”, que llegan a las puertas y pasillos de los tribunales del trabajo, a cazar trabajadores que según dicen los patrones no tienen derecho a reclamar nada, ya que por el contrario –argumenta-, son responsables de mil cosas. Las autoridades respectivas no han podido acabar con este problema social.

Frecuentemente en el ámbito laboral se niegan a respetar los derechos del trabajador, no les pagan el salario mínimo y ahora ni siquiera completo, o no cumplen con las obligaciones derivadas de contratos individuales o colectivos, y cuando ilegalmente los lanzan a la calle, la mayoría de las veces el trabajador tiene que aceptar lo que le ofrecen, o un poco más, pero menos de lo que les corresponde.

En los casos en que el empresario no cumple con lo que dicta la Ley Federal del Trabajo, es aconsejable que los perjudicados lo comuniquen a la autoridad competente, para que con su asesoramiento inicien el juicio adecuado, que no se dejen engañar por gente que con toda mala fe les ofrece ayuda. Pues de no ser así, seguirán violándose sus derechos ganados a través de toda una vida de sacrificios.

Por otra parte, debido a la pandemia continúan acaloradas pláticas entre padres de familia y maestros; ambas partes no están muy de acuerdo por la angustia de que a algunas escuelas no se les ha dado el mantenimiento necesario y temen exponerse a los contagios. Igualmente, los papás comentan que como de costumbre desfilan por las papelerías y librerías para comprar los útiles escolares, que los comerciantes elevan descaradamente.

No omito manifestar que el maestro con su solidez profesional y cariño a la niñez, cada día enseña al que no sabe, porque está consciente de que una juventud bien cimentada culturalmente, es la base de un mejor porvenir.

Estos estudiantes el día de mañana deben valerse por sí mismos para felicidad individual, de la familia, así como para conquistar sus metas trazadas y con el claro convencimiento, de que la superación personal no solo se queda con ellos, si no que la transmiten en bien del prójimo.