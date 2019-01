Óscar Chan/MÉRIDA

Los vendedores ambulantes y dueños de puestos semifijos que no estén debidamente regularizados serán desalojados de banquetas y esquinas del Centro Histórico, aseveró el director de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Gerardo Acevedo Macari.

Entrevistado al respecto, el director de este departamento señaló que esta acción se llevará a cabo pues dichos comerciantes representan un riesgo para los peatones.

En ningún momento, señaló, el Ayuntamiento de Mérida ha otorgado permisos a los vendedores ambulantes para comercializar en las calles y lo que se va a hacer es regularizarlos.

“No se dan permisos a esos comerciantes, lo que queremos es regularizarlos y ya se está trabajando con ellos para ver qué está pasando y por qué están ahí sin autorización”, indicó.

El funcionario municipal recordó que apenas esta semana personal de la Comuna efectuó un operativo para ubicar a estos “ambulantes” y a quienes tienen puestos semifijos en las banquetas, a fin de determinar cuál es el motivo por el que están ahí y si no están regularizados, se les retirará.

En reiteradas ocasiones, socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida han solicitado a la Comuna que se atienda el problema del comercio informal y el ambulantaje, pues actualmente no sólo se ubican en el Centro Histórico, sino en otros puntos de la ciudad como Paseo de Montejo y la Avenida Colón.

Al ser cuestionado sobre el número de vendedores instalados en las banquetas, Acevedo Macari indicó que no se conoce bien la cifra, pero señaló que sí hay varias personas en esa condición en todo el Centro Histórico.

“Nosotros estamos haciendo las inspecciones para que se levante a la gente. Estamos haciendo las revisiones en todo el Centro Histórico y el que no tenga autorización para estar ahí se va a tener que mover, no se va a permitir la venta a nadie que no tenga permiso”, sentenció.