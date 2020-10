Mirando atentamente el paisaje acompañado por el aroma que se imprime en el aire en estos últimos meses del año, es invariable que se respire una esencia que se traduzca en: cierre y renovación.

Es así como el mundo nos indica que está cercano a culminar un año más, llevándose los colores y dejando a su paso la desolación para posteriormente renacer. Así son los ciclos de vida, así son las vivencias humanas.

Cierto es que somos seres completamente aptos para adaptarnos a cualquier circunstancia y es por ello que a lo largo de nuestro camino vamos llenando maletas con experiencias, momentos alegres, tristezas, recuerdos y personas. Cada equipaje tiene un peso diferente, algunos livianos y otros insoportables; es por ello que algunos siempre nos acompañan por ser valiosos hasta nuestro final, pero otros simplemente se decide dejarlos en el trayecto porque duele la carga, porque no permitirá que lleguemos a ningún lado. Es increíble cómo existen quienes siguen cargando, curando cada herida con esperanza e ilusión a pesar del panorama desolador.

En esta realidad en la que pareciera que el otoño llegó antes que la primavera y en la que la fatiga es muy grande sin haber caminado tanto, es entonces el momento justo para revisar lo que llevamos y ha ido formando parte de nosotros, todo lo bueno y malo, todo lo aprendido y olvidado. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres y hacia dónde sueñas llegar?

Ésas serían las interrogantes que el corazón y la mente deben contestar para hacer la correcta elección de lo requerido, abriendo paso a lo nuevo y desechando la obstrucción. Entonces, lo que te haga fuerte, tómalo; lo que te lastime, bórralo, y lo que te engrandezca, consérvalo.

Ningún camino es sencillo, pero se vuelve más transitable cuando aprendemos a ser objetivos. La vida es una y no hay ensayos en ella, sólo aplicaciones con aciertos y errores que no se borran pero sirven de lecciones. Por lo tanto, las “medias tintas” no están permitidas: se anhela o no, se lucha o no, se toma o no y se define o no; tal vez drástico pero al mismo tiempo práctico. Es entonces cuando nos damos cuenta de que las cosas ahí están, pero las actitudes tibias las dejan pasar y de repente cuando las queremos simplemente ya no están, algo sucedió o alguien más valiente las aprovechó. ¿Por qué tener la actitud de perder?

Mentalizarnos a no caer es importante, a no desistir y seguir adelante. Si tu andar te hace feliz, continúa con ímpetu y fortaleza; si por el contrario no te brinda el panorama que esperabas, busca una alternativa que te permita caminar hacia uno mejor con precaución pero de la mano de la plenitud. El empeño y valor comienzan por uno mismo, siendo claros con una meta y objetivo sin ceder ni desfallecer para que al final nos demos cuenta de que valiente es el que permanece con la convicción de que la vida no es a medias, pues cada instante es de un todo o nada.