Red de amistad

Si de algo me he dado cuenta en esta época de pandemia es que las amistades son un seguro de vida en momentos adversos. Tanto a nivel personal como profesional, el tener una buena red, el saber tejer un círculo de afectos y de confianza es básico para poder salir adelante.

En muchas ocasiones, y sobre todo en los últimos meses, nos sentimos como trapecistas tratando de equilibrar todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos, nuestras felicidades, nuestros miedos, el dolor y la risa. Parece que vamos por una cuerda floja y el tener buenas amistades alrededor es como tener la seguridad de que hay una red abajo esperando para sostenernos cuando los problemas nos rebasen, esta red puede estar conformada por familiares o por personas que vamos encontrando en nuestro camino.

Hace más de veinte años llegue a vivir a Mérida y experimenté lo que era empezar de nuevo, aunque gracias a Dios, con mis hijos y mi esposo, y no completamente sola. Antes mis amigos se centraban principalmente en mi familia, mis padres y mis hermanos eran y son mi mayor soporte. Al llegar a Mérida comenzamos a forjar relaciones con algunos familiares y amigos que fuimos encontrando en el camino y con los que teníamos muchas cosas en común. Hoy entiendo que estábamos empezando a tejer esa red de ayuda, apoyo y amistad que hoy tanto valoro.

Hemos sido muy afortunados con la red de familiares y amigos que hoy tenemos, por eso es importante encontrar gente que tiene tus mismos valores y tu mismo entusiasmo por la vida, ya que conforme pasa el tiempo hay una especie de contagio emocional que hace que nos acabemos pareciendo a las personas que nos rodean y con las que pasamos más tempo.

Es por eso que uno no debe rodearse de personas tóxicas, sino procurar rodearse de personas inteligentes, creativas y sobre todo optimistas, con entusiasmo por la vida, que busquen su éxito pero que también sepan festejar los tuyos, personas que enriquezcan tu vida y también personas a las que tú puedas enriquecer. Esto es en la vida personal, pero en la parte laboral también es importante, y más en estos tiempos de coworking, el establecer lazos enriquecedores con otros profesionales o compañeros de trabajo. Esto se logra primeramente llegando al encuentro del otro ofreciendo nuestra ayuda, cooperación y aceptación.

Las cosas no siempre se van a hacer de acuerdo a nuestras ideas o expectativas, tenemos que estar dispuestos a escuchar al otro y a tomar decisiones que enriquezcan nuestro trabajo conjunto. Crear una relación es relativamente fácil, identificar a las personas valiosas y tratar de estar cerca; lo difícil es mantener la amistad. Cuántas amistades valiosas o lazos familiares no se han roto por culpa de malos entendidos. La comunicación es vital.

Cuenta un cuento, de dos amigos que viajaban caminando por el desierto, un día, ante una fuerte discusión uno le dio una bofetada al otro. El agredido se agachó y escribió en la arena :“Hoy mi amigo me ha dado una bofetada”. Siguieron caminando y tiempo después llegaron cerca de un río. El que había sido agredido trató de pasar por un puente, pero éste se rompió y se cayó al agua, no sabía nadar, así que empezó a dar brazadas desesperado hasta que su amigo se tiró a nadar y lo salvó. Entonces buscó una piedra y con un cuchillo labró en ella: “Hoy mi amigo me salvó la vida”.

Extrañado de la diferencia de comportamiento, el amigo le preguntó “¿Por qué una vez escribiste en la arena y la otra con mucho trabajo en una piedra?” A lo que el amigo le contestó: “Cuando un amigo te ofenda, escríbelo en la arena para que el tiempo y el perdón te permitan olvidar, cuando un amigo haga algo por ti escríbelo en tu corazón de manera que nunca se te olvide”.

Así es la amistad, se trata mucho de perdón, de compañía, de comunicación y de momentos compartidos. Para lograr una buena red de amigos que te ayuda a sortear los tiempos difíciles lo primero que tienes que evaluar es qué clase de amigo eres tú, ¿prestas atención?, ¿aceptas pensamientos diferentes a los tuyos?, ¿estás dispuesto a ayudar?, ¿eres rencoroso? Muestra en todo momento las virtudes que buscas en los demás; decía Gandhi: “Sé el cambio que quieras ver en el mundo”, es decir, sé el amigo que estás buscando. Practica la escucha activa, haz preguntas, profundiza. Sé indulgente, aprende a aceptar y a no juzgar, elige tus temas de conversación, procura ser divertido e interesante, celebra los éxitos de tus amigos con ellos y sobre todo crea relaciones ganar-ganar, no sólo busques tu beneficio sino también el de los demás, de esta forma tus relaciones serán más valiosas y más duraderas. Recuerda, en tiempos difíciles no hay nada como contar con buenos amigos