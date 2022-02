No podemos modificar nuestro pasado, finalmente las decisiones las tomamos con la información que teníamos en ese momento, en ocasiones, con nueva información, nos recriminamos y pensamos que debimos tomar resoluciones diferentes.

Pero en realidad no podemos hacer nada al respecto, el pasado ya no existe, solo podemos aprender de él y de las determinaciones que tomamos. Permanecer atado a tu pasado te impide avanzar, olvidarlo no es una solución, porque entonces perderíamos el aprendizaje, lo único que realmente podemos hacer con nuestro pasado es aceptarlo y solo volver sobre él si con esto lograremos aprender una lección.

Para poder analizar tu pasado, sin estancarte ni recriminarte, hay algunos consejos que nos dan los especialistas.

No intentes cambiar el pasado. Deja de pelear y haz las paces con él. A un nivel consciente todos sabemos que no podemos cambiarlo, pero por algún motivo seguimos pensando en cómo hubieran resultado las cosas si tomamos decisiones diferentes.

Pero tenemos que disminuir el deseo de cambiar nuestro pasado, por lo menos hasta poder vivir con las decisiones que tomamos, entendiendo que hoy somos personas diferentes. Entender que, jugar con hipótesis no sirve de nada.

Esto lo podemos lograr haciendo conciencia en nuestro análisis de que es imposible saber qué hubiera pasado si... ¿si hubiera salido más temprano?, ¿si hubiera hablado a tiempo?, ¿si tan sólo le hubiera dicho que lo amo...? Pensar que las cosas hubieran salido mejor se basa en creer que en aquel entonces hubiéramos sabido lo que hoy sabemos, pero es imposible, la decisión ya fue tomada y también es imposible saber cuál hubiera sido el resultado con una solución diferente, ya que cambiaría todo.

Dejar de pretender justicia, nuestra vida, y esto incluye nuestro pasado, no tiene la obligación de ser justa, no podemos pensar que existe un plan infinito buscando justicia para todos y en caso de no obtenerla sentirnos con derecho a llenarnos de resentimiento.

Lo mejor es aceptar que la vida no es justa, y que no tiene porqué serlo, en ocasiones nos equivocamos y hay que aprender a vivir con eso. Las desgracias a veces nos tocan aleatoriamente y si creemos que hay alguien que nunca ha sufrido seguramente es porque no lo conocemos lo suficiente.

Si no logramos aceptar nuestro pasado, viviremos una vida llena de preguntas sin respuestas, que vuelven una y otra vez llenándonos de remordimientos. No sirve solo pretender no pensar en el pasado, porque este continúa regresando, lo mejor es aceptarlo, de esta forma, aunque vuelva ya no nos causará remordimientos.

Antes de dejar atrás el pasado, tendremos que pensar en el hasta aceptarlo. Al pensar en el pasado debes ser muy práctico, y entender hasta qué punto fuiste responsable de la decisión y de las consecuencias de esta.

En ocasiones sólo tenemos una responsabilidad colateral con lo que sucedió después. Piensa y descubre ¿por qué lo hiciste?, ¿cuál era tu intención? Obsérvate con honestidad y acepta tu responsabilidad. Extrae algo valioso de la experiencia, puede ser un aprendizaje, puede ser un agradecimiento.

Las cicatrices que deja el pasado son como un mapa que nos permite planear mejor nuestro futuro y tomar mejores decisiones. Si dejas de pelear con tu pasado tendrás mas tiempo para vivir y tomar mejores decisiones en el presente.

No te permitas quedarte estancado, sin ningún sentido, ya que no hay nada que podamos cambiar. Aprende de la experiencia, restituye el daño, si puedes hacerlo, quédate con el recuerdo de lo bueno y continúa con tu camino con toda tu atención en el presente.