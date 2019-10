Israel Cárdenas/MÉRIDA

Tras documentar un daño patrimonial por 58 millones de pesos, el alcalde de Ticul, Rafael Montalvo Mata, declaró este viernes que interpuso una denuncia penal contra su antecesor, Camilo Salomón López.

Los anterior, por recursos clasificados en dos partidas, de las cuales una es federal, por un monto de 30 millones de pesos y la otra estatal, por 28 millones de pesos, durante el periodo 2015-2018.

“Hemos presentado la denuncia contra el ex alcalde por no cumplir con el proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento. También, presentamos la querella ante la Auditoría Superior de la Federación", explicó.

Estamos dando seguimiento, continuó, la Auditoría nos ha respondido que necesitaba unos documentos, el lunes pasado entregué dichos requerimientos, el desfalco es muy grande, ya suman 30 millones de pesos, sólo en lo que respecta al ramo federal.

Montalvo Mata precisó que el daño patrimonial en cuanto a recursos federales corresponde al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), esquema creado en 2016 para impulsar la inversión en los municipios.

Agregó que hace unos días, la Auditoría Superior del Estado dictaminó un daño patrimonial por un monto de 28 millones de pesos, correspondientes al ámbito estatal del Ramo 33, los cuales no fueron comprobados por el ex alcalde y son relativos al año 2017.

“Nosotros consideramos que la afectación a las finanzas de Ticul por parte del ex alcalde son mayores. Hemos cumplido con poner las denuncias, con notificar a las instancias sobre los malos manejos; el ex alcalde no ha solventado las observaciones ni tampoco las ha contestado, y nosotros esperamos que le finquen la responsabilidad legal”, acotó.