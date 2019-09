Más de 2 mil estudiantes participarán en desfile del 16 de septiembre

Óscar Chan/Mérida

Un total de dos mil 424 alumnos de secundaria, educación media superior y superior participarán el próximo lunes en el desfile cívico-militar para conmemorar el CCIX Aniversario de la Independencia de México, cifra menor en 610 estudiantes que marcharon el año pasado, cuando se concentraron tres mil 34 estudiantes, adelantó la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey).

De acuerdo con la dependencia estatal, del total de alumnos que desfilarán el 16 de septiembre, mil 355 pertenecen a 26 escuelas secundarias, y mil 69 a las instituciones de educación media superior y superior, lo que suma la participación de 43 planteles educativos.

De manera más precisa, se informó que para las escuelas secundarias marcharán 62 alumnos que sostendrán banderines, 158 que conformarán las 26 escoltas de bandera, 199 para nueve bandas de guerra y 936 adolescentes para 26

contingentes.

En el nivel medio superior y superior estarán el lunes 46 jóvenes que cargarán los banderines, 94 que integrarán las escoltas de bandera, 255 que estarán en un total de 15 bandas de guerra y 674 alumnos que conformarán los 17 contingentes.

Como informamos, la Segey lanzó a finales del mes pasado la convocatoria para los concursos de escoltas de bandera, contingente y bandas de aguerra, con premios que irán desde los ocho mil hasta los diez mil pesos a los primeros lugares.

Después de que el jurado califique a los ganadores, en banda de guerra se entregarán ocho mil pesos, en escolta de bandera siete mil y en contingente diez mil pesos.

Este año el 16 de septiembre caerá en lunes, por lo que el Gobierno del Estado realizará el acto cívico a las 08:00 horas, tal y como se ha hecho en años anteriores en el Centro Histórico; el desfile partirá desde el remate de Paseo de Montejo hasta Palacio de Gobierno.

Además, es importante resaltar que este será el primer “puente” del ciclo escolar 2019-2020, dado que el lunes 16 se marca en el calendario escolar como “día inhábil”, por lo que los estudiantes saldrán mañana de clases y retornarán a las aulas hasta el martes 17. En el nivel básico y media superior se suman a más de medio millón de alumnos.

De hecho, trascendió que en algunas escuelas de nivel básico en el interior del Estado, las autoridades municipales han optado por adelantar el desfile cívico para el viernes o domingo, con la intención de que los alumnos tengan el lunes como día libre.

No obstante, quienes no desfilarán en el acto protocolario no tendrán que preocuparse por levantarse temprano el próximo lunes. Los que sí lo harán solo estarán ocupados unas horas.