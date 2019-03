Lupita Adrián/Redacción

Las empresas constructoras empiezan a sentir los estragos de la cancelación, desde octubre pasado, del subsidio Conavi para las viviendas sociales por lo que los despidos de alarifes y algunos administrativos comienzan a darse en el estado.

Carlos Medina Rodríguez, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevy, dijo han empezado los despidos en las empresas porque no hay trabajo para la edificación de las viviendas sociales, porque la media, social, comercial y la industrial van bien, manejando buenos números.

Hace unos días informamos que el presidente local de la Canadevy explicó que cada casa de interés social que se construye genera cinco empleos directos y siete indirecto, por lo que la afectación al empleo en la región será severa, ya que se perderán 40 mil espacios de trabajo y los desarrolladores de vivienda al no comercializar pagan altos intereses a los bancos que les otorgaron créditos para financiar sus obras.

Detalló que sectores como proveedores de cemento, concreto, arena, bovedilla, aluminio, carpintería, electricistas, jardineros, plomeros, ferreteros, entre otros, también se verán afectados.

Medina Rodríguez precisó que la industria de la construcción genera aproximadamente 3 millones de empleos directos e indirectos a nivel nacional y calculamos que para la parte social entre 500 o 600 mil empleos directos e indirectos a nivel nacional.

El apoyo del subsidio Conavi tiene paralizada la construcción de vivienda social nueva porque hay en existencia 58 mil de este tipo que tratan de vender en todo el país, solo en Yucatán son cerca de 4 mil casas, a nivel nacional más de 25 mil familias no han podido obtener su vivienda en los últimos cuatro meses.

“Hoy hay un déficit en el sector vivienda, no se pueden edificar más viviendas sociales, porque tenemos listas casas para entregar, pero por el tema del subsidio no se han liberado y no hay flujo de recursos para continuar invirtiendo para la edificación de más viviendas”, aseguró.

El presidente de la Canadevy manifestó que el 35 por ciento de los trabajadores yucatecos necesitan el subsidio federal para completar el monto de su crédito de vivienda, pero el 65 por ciento lo necesita porque rebasa el tope mínimo de 2.6 salarios que establece la norma del subsidio.

Bolsa pendiente

“Estamos en espera que el gobierno federal distribuya la bolsa de los 400 millones del subsidio a la vivienda social, por lo tanto, no se sabe el monto que le corresponderá a Yucatán para poder llegar a los números que hemos tenido en años pasados que han sido de 3 a 4 mil viviendas que se entregan con este apoyo anualmente, hay en inventario pero no se pueden entregar”, indicó.

Destacó que han mostrado a las autoridades la urgencia de la distribución del subsidio que se anunció en enero, es algo pequeño, pero que dará un respiro, pero una solución permanente seria que entre de manera inmediata el nuevo esquema que está trabajando el Infonavit de aumento de capacidad.

El empresario opinó que este apoyo es muy poquito para los trabajadores asalariados y, hasta donde sabe, el gobierno federal tratará de subsanar esta falta de apoyo aumentando el monto del crédito hipotecario a los trabajadores para que tengan acceso a la vivienda.

“Ya no dependeríamos del subsidio la gente por si misma alcanzaría para comprar una vivienda, que es la parte medular de la vivienda que de logarse tendríamos una capacidad de hacer más viviendas que las construimos hoy en días”, expresó.