Guadalupe Adrián/Mérida

Erika Dobociewicz, violinista internacional, impartirá clases magistrales a más de 10 jóvenes yucatecos y brindará un recital y concierto con obras de Bach, Ysaye, Wienasky, entre otros, este sábado, a las 22 horas, en el Teatro Peón Contreras, en el marco de “La Noche Blanca".

Erika dijo que es importante apoyar a las nuevas generaciones, “se deberían abrir más escuelas de música, debe haber una en cada colonia, en cada barrio, porque en Yucatán y en todo el país hay un talento enorme que tiene que ser apuntalado”.

“Muchos chicos no tienen el apoyo de sus papás y ven el Conservatorio como algo inalcanzable, debe haber una cercanía de los institutos con la gente, por lo que aunque tengan el talento terminan abandonado la música y optando por algo más”, indicó.

Erika nació en Varsovia, Polonia, en una familia de músicos, dijo que se deben generar estrategias para que los niños acudan a los conciertos, para que conozcan la música, tengan un acercamiento con los instrumentos, hace falta más difusión en los medios de comunicación, en las escuelas, en la radio.

“La gente dice que no le gusta la música clásica, pero porque no la conocen, no pueden opinar de algo que desconocen. Hace unos días un taxista me dijo: ese tipo de música me hace dormir, pero le respondí que posiblemente no ha escuchado otro tipo de música clásica que despierta, es tan sutil que relaja a las personas”, concluyó.