Golpe a su mujer por llegar tarde a su casa

MÉRIDA, Yucatán.- Por llegar tarde a su casa, E.R.B fue agredida por su pareja sentimental Eduardo Argenis “N”, al igual que a su cuñada que cuidaba a sus tres sobrinos.

Tras esto, el sujeto fue detenido y puesto a disposición del juez de control Kenny Martins Burgos Salazar para que responda por el delito de violencia familiar que denunció E.R.B.

Burgos Salazar lo imputó y accedió a vincularlo a proceso el 28 de julio, para en esa fecha resolver su situación jurídica.

Mientras tanto, le impuso las medidas cautelares de presentación periódica los primeros 5 días de cada mes; no salir del Estado ni acercarse a sus fronteras; no acudir al domicilio de la víctima y lugar de trabajo; tampoco a la mujer, a sus hijos y a su familia en un radio de 100 metros a la redonda; igualmente no se deberá aproximar al hijo que tienen ambos a menos que lo determine un juez familiar, y llevará un brazalete electrónico.

Los hechos

El pasado 23 de julio, aproximadamente a las 04:30 horas, el imputado, sin motivo alguno, agredió a E.R.B., con quien vivía desde hace 2 años y 9 meses, y con la cual procreó un hijo.

La vivienda también era compartida con los otros dos hijos de la víctima, los cuales se encontraban en compañía de la hermana menor de la mujer.

Lo anterior ocurrió en el domicilio familiar que se ubica en el fraccionamiento Ciudad Caucel II (mejor conocido como fraccionamiento Paraíso IV).

De acuerdo con la información, la hermanita escuchó cuando la víctima llegó a la vivienda y le pidió al sujeto que le abriera la puerta, lo cual hizo y comenzó a insultarla.

Una vez en el cuarto comenzó a golpearla, por lo que la agraviada le gritó a su hermanita que llamara a la policía.

Momentos después llegaron al lugar los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes ante el señalamiento de la víctima procedieron a su detención.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Sujeto golpea y le roba dinero de su trabajo a su esposa

Mérida: Molesto porque le llevaron tarde su comida, la golpea en dos ocasiones

Fuera de sí, agresivo golpea a esposa, madre y nuera en Sol Caucel