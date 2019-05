Con todo y localizador roba en una residencia al norte de Mérida

Luis Fuente/Mérida

Con todo y localizador electrónico, David Alejandro G. M. realizó un robo con violencia en una residencia del norte de la ciudad, donde se apoderó de más de 105 mil pesos, pero por el GPS del dispositivo fue detenido y ahora está en la cárcel enfrentando una vez más un proceso penal.

Aunque se ha demostrado que el uso del localizador electrónico no inhibe a los acusados de continuar con sus carreras delictivas, en esta ocasión el dispositivo sirvió a los fiscales para ubicar al acusado en el lugar de los hechos y presumir su participación en el atraco.

Por eso no fue necesario solicitar una orden de aprehensión, sino que el juez segundo de control, Luis Mugarte Guerrero, envió un citatorio a David Alejandro, quien primero no se presentó y su defensa exhibió un justificante médico, pero luego no le quedó más remedio que acudir cuando se le requirió de nueva cuenta.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales le imputaron los delitos de robo con violencia y robo calificado, y al resolver su situación jurídica, el juez Mugarte Guerrero lo vinculó a proceso y le decretó la prisión preventiva por un lapso de ocho meses.

También otorgó a los fiscales un mes de plazo para el cierre de investigación de este caso.

De acuerdo con la causa penal, el 1 de abril pasado, alrededor de las 10:30 horas, el ahora detenido y otro individuo llegaron a un predio de la colonia Leandro Valle, donde uno de ellos llamó a la puerta llevando un arreglo floral.

A la empleada doméstica que abrió la puerta, el delincuente le dijo que le mandaban flores a la licenciada, refiriéndose a la dueña de la casa, la mujer estiró los brazos para cargarlo, pero el individuo le dijo que le permitiera dejarlo en la mesa, a lo que ella le insistió en que se lo entregara.

Entonces, el sujeto le pidió un vaso de agua y apenas la mujer le dio la espalda, la tomó del cuello y con ayuda de su cómplice le ató las manos con un cable; luego subieron a una habitación donde se apoderaron de la cantidad de 105 mil pesos en efectivo y una computadora.