La celebración del 10 de mayo en México se dice surgió como una reacción conservadora al movimiento feminista que se gestaba en Yucatán a raíz del Primer Congreso Feminista en 1916; no obstante, fue en 1922 cuando se celebró por primera vez a propuesta de José Vasconcelos, entonces Secretario de Educación, a la cual se unieron el director del periódico “Excélsior”, la Cruz Roja Mexicana y el Episcopado Mexicano. Sin duda, la fuerte campaña mediática de una imagen de la maternidad idealizada permeó por completo la celebración y la imagen de la madre como abnegada, y el embarazo y la maternidad como méritos y logros de las mujeres. Sin duda, socialmente se incrustó la idea de que ser madre, siguiendo el modelo que repetían en televisión y otros medios informativos, era la meta y el ejemplo a seguir.

Pienso que en mi caso, leer me ayudó a derribar esa imagen idílica de la maternidad, aunque tengo grandes ejemplos de fortaleza, sacrificios y esfuerzos con mi propia madre, a los 25 que me tocó serlo comprendí que ser mamá es además de un compromiso para toda la vida, la certeza de tener el corazón en otro cuerpo que finalmente tomará sus propias decisiones y caminos.

Siempre he pensado en el personaje de Ana Karenina, que es justo lo opuesto de lo que en este día se quiere encumbrar. Una madre que abandona a su marido y dos hijos para seguir a su amante y que, finalmente, termina arrojándose a las vías del tren. Pero ¿quién puede juzgarla ahora?, en su tiempo el personaje cobró gran fuerza por el señalamiento y la presión social que se ejercía hacia las mujeres que decidían con libertad sobre el matrimonio y la maternidad, tan es así que el verdadero motivo del suicidio de Ana Karenina es esa sociedad que no le dejó otra opción.

Creo, como Jazmina Barrera en su ensayo “El día de las madres nació como una protesta”, que la fecha debe servir para hablar de las diferentes formas, derechos y elecciones de la maternidad, de lo que realmente es, sin estigmas ni imágenes idealizadas, sin ponernos como mérito el ser madres, o como un sinónimo de bondad y sacrificio.

Ahora que soy madre de un adolescente sigo preguntándome si he sido, si soy una buena madre, tal vez el único que podrá decirlo será él, porque me he dejado llevar un poco por el instinto materno, que sí existe, y un poco de lo que no he querido repetir y reproducir pensando y experimentando con el hijo único, con el bebé que lloró sin descanso sus primeros meses de vida, del que me desprendí de un pedazo de mi alma el primer día que fui a dejarlo a la guardería y el que ha crecido ya tanto que ahora me aconseja mucho mejor él a mí que yo a él, y el que me lleva a pensar que ser madre es ser faro y a la vez brújula y camino.