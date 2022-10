Día Internacional Contra el Cambio Climático

El pasado lunes 24 de octubre de 2022 se celebró el Día Internacional del Cambio Climático, como era de esperarse, el Gobierno mexicano prácticamente no habló de este acontecimiento porque las políticas energéticas están enfocadas a utilizar petróleo y carbón, que es justo lo que se está combatiendo a nivel mundial, ya que afecta en forma alarmante a todo el planeta y usted que está leyendo este artículo por eso no se enteró, debido a que no se le dio difusión, por así convenir a los intereses gobernantes.

El cambio climático es un desafío que se afronta en el mundo de cara a su supervivencia y, si bien es cierto que el cambio climático es un proceso natural que se desarrolla a través de los años, la verdad es que es cada vez más la contaminación ambiental generada por las actividades humanas que son muy numerosas y que se han incrementado en forma alarmante, llegando al grado de que si hoy no se les pone un freno, en el corto plazo pueden provocar la muerte de millones de especies que habitan el planeta, incluyendo a los seres humanos, o sea a nosotros mismos.

El principal contribuyente del cambio climático son los gases de efecto de invernadero, entre los que se destaca el dióxido de carbono, cuya liberación es considerada por los especialistas como natural y adecuada para la supervivencia de muchas especies terrestres desde la época de la industrialización, donde estos gases han superado con creces los niveles de los últimos 3 millones de años.

De acuerdo con la ONU y según un estudio, los países que más contaminan con las emisiones de gases de tipo efecto de invernadero son: China, Estados Unidos, India, la Federación Rusa y Japón, es decir, varios de los países con las economías más ricas del planeta generan estos gases en un 75% ante cifras de todo el mundo.

México se encuentra entre los países que generan menos del 10% del total de emisiones tóxicas que recibe la atmósfera; entre los principales efectos negativos ocasionados por el cambio climático se destaca el peligro de aumento en el nivel del mar, el cambio en la estructura de las lluvias, el derretimiento de los glaciares, las modificaciones de las regiones agrícolas afectando los ciclos de cultivo y su rendimiento, y la reaparición de enfermedades que parecían estar erradicadas. También modifica la humedad del suelo, lo que incide directamente en la cantidad y disponibilidad de agua para consumo humano y sus actividades económicas como la agricultura y la industria, además de que se pierden grandes cantidades de bosques y selvas en superficie exorbitantes, siendo que en los últimos 15 años esto aumento debido a la actividad humana. Es necesario adoptar medidas que contribuyan a disminuir la demanda de energía y, sobre todo, cambiar las fuentes y no depender exclusivamente de la quema de petróleo y carbón que tanto daño le hacen al planeta.