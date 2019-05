Novedades Yucatán/Mérida

El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) informó que mañana, por ser Día de la Madre, se brindará atención en Yucatán únicamente en los servicios de hospitalización y urgencias, conforme lo establece el contrato colectivo de trabajo.

Se suspenderán servicios administrativos en oficinas delegacionales, subdelegaciones, centro de seguridad social, guarderías y consulta externa.

Para prevenir complicaciones ante cualquier situación de urgencia, es importante identificar la clínica más cercana y acudir de inmediato, sobre todo si es un problema que pone en peligro la vida, un órgano o una función corporal.

Los servicios de urgencias se encuentran en la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II), así como los hospitales N.° 1 “Ignacio García Téllez” y el N.° 12 “Benito Juárez”.